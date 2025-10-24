€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 10:11 24 Oct 2025 | Data publicării: 10:08 24 Oct 2025

„Detectivul cu pălărie” de la Luvru. Noul personaj fenomen care a cucerit internetul după jaf
Autor: Tiberiu Vasile

„Detectivul cu pălărie” de la Luvru. Noul personaj fenomen care a cucerit internetul după jaf Sursa Foto: X @François Valentin
 

Un tânăr elegant surprins lângă Luvru a devenit, fără să știe, vedeta internetului, după ce internauții l-au transformat în „detectivul cu pălărie” trimis să rezolve jaful de milioane.

Un tânăr îmbrăcat elegant, cu pălărie fedora, vestă și cravată, s-a transformat peste noapte într-o figură emblematică a internetului. Fotografia lui a declanșat un val de glume și meme-uri, utilizatorii rețelelor sociale imaginându-și că ar fi un detectiv francez din filmele noir, chemat să investigheze dispariția celor 88 de milioane de euro din bijuterii furate de la Muzeul Luvru, relatează Newsweek.

Imaginea a circulat pe rețelele sociale, fiind prezentată drept „o imagine reală, nu generată de AI”, a unui polițist implicat în căutarea hoților bijuteriilor coroanei Franței. Postarea îi aparține Melissei Chen, vicepreședinte al Strategy Risks, și a acumulat aproape 3 milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt. În același registru, influencerul Ian Miles Cheong a descris scena astfel: „Un adevărat detectiv francez, parcă ieșit dintr-un film alb-negru al anilor ’40. Estetică pură.”

Realitatea e alta

În pofida aparențelor, tânărul nu face parte din anchetă și nici nu are legătură cu autoritățile. Deși a fost un val de glume, mulți chiar au crezut că este un detectiv. Cel mai probabil este doar un trecător surprins lângă muzeu în momentele de după jaful din 19 octombrie. Alte fotografii surprinse în zonă arată zeci de oameni oprindu-se să privească zona securizată de poliție.

Astfel, „detectivul cu fedora” a devenit doar un personaj fictiv, născut din fantezia internauților, în contextul avalanșei de meme-uri, glume și scenarii inventate care au apărut imediat după furt.

Internetul transformă jaful într-un spectacol global

În timp ce anchetatorii analizează probe ADN și înregistrări video de pe camerele de supraveghere, rețelele sociale tratează evenimentul cu ironie și scenarii de film. Un TikTok realizat de Lily Olsen, în care aceasta apare fluturând o pungă neagră în fața Luvrului, pretinzând că ar fi „prada” hoților, a depășit 13 milioane de vizualizări. Un alt videoclip, montat pe celebra melodie Pink Panther Theme (Pantera Roz coloana sonoră), arată tineri imitând pașii unui jaf cinematografic — peste 23 de milioane de vizualizări.

Hashtagurile legate de „Louvre heist aesthetic” s-au răspândit rapid. Utilizatorii creează playlisturi inspirate de atmosfera Parisului noir, decoruri de film polițist și povești inventate în care presupuşi anchetatori francezi joacă roluri de personaje carismatice și ridicole în același timp.

„Ca să rezolvăm cazul, ne trebuie un detectiv nebarbierit, obosit, divorțat și detestat de toți colegii. Nu o să-l prindem cu unul care poartă fedora pe bune”, a scris Melissa Chen, într-o glumă care a devenit rapid virală. Alt utilizator a completat tabloul: „Vor face echipă - veteranul morocănos și tânărul elegant. Se vor certa, dar în final vor învăța ceva unul despre celălalt.”

Dincolo de meme-uri, ancheta continuă

În timp ce rețelele sociale își scriu propria comedie, autoritățile tratează cazul ca pe unul extrem de serios. Poliția examinează urmele lăsate la fața locului, iar Galeria Apollo, unde se aflau bijuteriile lui Napoleon, rămâne închisă până la finalizarea investigației.

Directoarea muzeului, Laurence des Cars, a descris furtul ca „un eșec dureros al securității”. Incidentul a scos în evidență vulnerabilități importante în protecția patrimoniului cultural al Franței. Însă, în timp ce ancheta se desfășoară, lumea online preferă să vadă în acest episod nu doar un jaf spectaculos, ci începutul unei parodii colective cu un „detectiv cu pălărie” care, de fapt, nu a rezolvat nimic, pentru că nu era nici măcar polițist.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

muzeu
detectiv
viral
jaf Luvru
luvru
furt
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Trump răspunde sfidării lui Putin privind sancțiunile economice: Vedem noi peste șase luni
Publicat acum 10 minute
Tinerii se mută în satele în care s-a investit european. Prețuri până-n 35.000, rețele noi și școli ridicate de la zero
Publicat acum 19 minute
Nou proiect pensii magistrați. Sorin Grindeanu, întâlnire cu șefii sistemului judiciar
Publicat acum 19 minute
Cum "fentează" Nicușor Dan, cu zâmbetul pe buze, Constituția, când e întrebat pe cine susține pentru Primăria Capitalei
Publicat acum 20 minute
Victor Negrescu, inițiative incluse în poziția Parlamentului European privind bugetul european al anului 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Oct 2025
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
Publicat acum 13 ore si 44 minute
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close