„Detectivul cu pălărie” de la Luvru. Noul personaj fenomen care a cucerit internetul după jaf

Un tânăr îmbrăcat elegant, cu pălărie fedora, vestă și cravată, s-a transformat peste noapte într-o figură emblematică a internetului. Fotografia lui a declanșat un val de glume și meme-uri, utilizatorii rețelelor sociale imaginându-și că ar fi un detectiv francez din filmele noir, chemat să investigheze dispariția celor 88 de milioane de euro din bijuterii furate de la Muzeul Luvru, relatează Newsweek.

Imaginea a circulat pe rețelele sociale, fiind prezentată drept „o imagine reală, nu generată de AI”, a unui polițist implicat în căutarea hoților bijuteriilor coroanei Franței. Postarea îi aparține Melissei Chen, vicepreședinte al Strategy Risks, și a acumulat aproape 3 milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt. În același registru, influencerul Ian Miles Cheong a descris scena astfel: „Un adevărat detectiv francez, parcă ieșit dintr-un film alb-negru al anilor ’40. Estetică pură.”

Realitatea e alta

În pofida aparențelor, tânărul nu face parte din anchetă și nici nu are legătură cu autoritățile. Deși a fost un val de glume, mulți chiar au crezut că este un detectiv. Cel mai probabil este doar un trecător surprins lângă muzeu în momentele de după jaful din 19 octombrie. Alte fotografii surprinse în zonă arată zeci de oameni oprindu-se să privească zona securizată de poliție.

Astfel, „detectivul cu fedora” a devenit doar un personaj fictiv, născut din fantezia internauților, în contextul avalanșei de meme-uri, glume și scenarii inventate care au apărut imediat după furt.

Internetul transformă jaful într-un spectacol global

În timp ce anchetatorii analizează probe ADN și înregistrări video de pe camerele de supraveghere, rețelele sociale tratează evenimentul cu ironie și scenarii de film. Un TikTok realizat de Lily Olsen, în care aceasta apare fluturând o pungă neagră în fața Luvrului, pretinzând că ar fi „prada” hoților, a depășit 13 milioane de vizualizări. Un alt videoclip, montat pe celebra melodie Pink Panther Theme (Pantera Roz coloana sonoră), arată tineri imitând pașii unui jaf cinematografic — peste 23 de milioane de vizualizări.

Hashtagurile legate de „Louvre heist aesthetic” s-au răspândit rapid. Utilizatorii creează playlisturi inspirate de atmosfera Parisului noir, decoruri de film polițist și povești inventate în care presupuşi anchetatori francezi joacă roluri de personaje carismatice și ridicole în același timp.

„Ca să rezolvăm cazul, ne trebuie un detectiv nebarbierit, obosit, divorțat și detestat de toți colegii. Nu o să-l prindem cu unul care poartă fedora pe bune”, a scris Melissa Chen, într-o glumă care a devenit rapid virală. Alt utilizator a completat tabloul: „Vor face echipă - veteranul morocănos și tânărul elegant. Se vor certa, dar în final vor învăța ceva unul despre celălalt.”

Dincolo de meme-uri, ancheta continuă

În timp ce rețelele sociale își scriu propria comedie, autoritățile tratează cazul ca pe unul extrem de serios. Poliția examinează urmele lăsate la fața locului, iar Galeria Apollo, unde se aflau bijuteriile lui Napoleon, rămâne închisă până la finalizarea investigației.

Directoarea muzeului, Laurence des Cars, a descris furtul ca „un eșec dureros al securității”. Incidentul a scos în evidență vulnerabilități importante în protecția patrimoniului cultural al Franței. Însă, în timp ce ancheta se desfășoară, lumea online preferă să vadă în acest episod nu doar un jaf spectaculos, ci începutul unei parodii colective cu un „detectiv cu pălărie” care, de fapt, nu a rezolvat nimic, pentru că nu era nici măcar polițist.