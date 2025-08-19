Data actualizării: | Data publicării:

Reacția inedită a Giorgiei Meloni când Friedrich Merz îi ținea o prelegere lui Trump / video viral

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Viral
FOTO: Agerpres

Premierul italian Giorgia Meloni a fost surprinsă dându-și ochii peste cap, în timp ce Friedrich Merz îi ținea o prelegere lui Donald Trump.

Cancelarul german a subliniat necesitatea unui armistițiu înainte de orice întâlnire cu Rusia, spunându-i lui Trump: „Să lucrăm la acest aspect și să încercăm să punem presiune pe Rusia.”

La rândul ei, Giorgia Meloni a declarat că una dintre cele mai importante întrebări este „cum să fim siguri că nu se va mai întâmpla, ceea ce reprezintă o condiție prealabilă a oricărui tip de pace.”

Ulterior, Merz a susținut o conferință de presă, după reuniunea de la Casa Albă, în care a precizat că „există sentimentul că acestea sunt zile decisive pentru Ucraina”, potrivit Sky News.

El a adăugat că Trump este de acord cu ideea unei întâlniri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, care ar trebui să aibă loc în termen de două săptămâni, menționând totodată că așteptările de la reuniunea de la Casa Albă nu doar că au fost îndeplinite, ci chiar depășite.

Cancelarul german a mai spus că nu este sigur dacă Putin va avea curajul să participe la un summit bilateral cu Zelenski, pas pe care Trump l-a considerat următorul în procesul de pace, și a salutat anunțul președintelui SUA privind posibile garanții de securitate, subliniind că întreaga Europă trebuie să fie implicată în acest demers.

