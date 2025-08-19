Fake news în timpul întâlnirii lui Trump cu liderii europeni. O imagine cu Macron și Ursula a iscat dezbateri aprinse / foto în articol

Imaginea de mai jos, distribuită masiv pe X, TikTok și Facebook, a apărut în mediul online în timpul întâlnirii pe care Donald Trump a avut-o luni cu Volodimir Zelenski, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Alexander Stubb, Mark Rutte și Ursula von der Leyen.

În fotografia care nu are o calitate foarte bună se pot observa mai mulți oameni ce par să aștepte într-o încăpere a Casei Albe, primii doi semănând foarte mult cu președintele Franței și cu președinta Comisiei Europene.

Mulți internauți s-au grăbit să distribuie și să comenteze imaginea drept o formă de umilire a liderilor europeni, puși să aștepte de către președintele Statelor Unite ale Americii, însă totul s-a dovedit a fi un fals menit să debusoleze cetățenii europeni, dar și americani, care urmăreau cu sufletul la gură reuniunea de la Casa Albă.

La reuniunea de la Casa Albă, președintele francez Emmanuel Macron, aflat luni la discuții de pace cu președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri ai UE, a propus o viitoare întâlnire cvadrilaterală despre Ucraina, care să includă și Europa.

El a spus că ideea unei întâlniri trilaterale - care să implice Statele Unite, Rusia și Ucraina - este „foarte importantă, deoarece aceasta este singura modalitate de a rezolva situația”, dar a sugerat că și Europa ar trebui să fie implicată, fără a specifica cine ar trebui să vorbească în numele Europei.

„Ca o continuare, am avea nevoie de întâlnirea cvadrilaterală, deoarece atunci când vorbim despre garanții de securitate, vorbim despre întreaga securitate a continentului european”, a spus Macron, conform unei transcrieri a întâlnirii transmise de presă. „De aceea suntem cu toții uniți aici cu Ucraina.”

A fake photo is spreading online, allegedly showing European leaders who came to meet with US President Donald Trump sitting in a row waiting near the Oval Office. pic.twitter.com/D9JqsTQolJ — Center for Countering Disinformation (@CforCD) August 18, 2025

