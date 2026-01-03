€ 5.0985
DCNews Stiri Internațional Gol aerian deasupra Venezuelei după atacul SUA. Cum se vede acolo cerul / foto
Data actualizării: 22:04 03 Ian 2026 | Data publicării: 21:04 03 Ian 2026

Gol aerian deasupra Venezuelei după atacul SUA. Cum se vede acolo cerul / foto
Autor: Ioana Dinu

nicolas maduro MADURO
 

Spațiul aerian al Venezuelei este un alb absolut.

Nicio aeronavă nu survolează teritoriul venezuelean după atacul SUA asupra obiectivelor militare din Caracas. Zborurile și-au deviat rutele spre nord sau spre vest.

Spațiul aerian al Venezuelei este un alb absolut.

Forțele Aeriene ale SUA au emis la prima oră un avertisment prin care interzic oricărei aeronave să circule prin spațiul aerian al Venezuelei.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a interzis avioanelor americane să opereze la orice altitudine deasupra spațiului aerian venezuelean. Vorbim de riscuri de securitate.

Avertismentul, cunoscut sub numele de NOTAM, a intrat în vigoare sâmbătă la ora locală 02:00 (06:00 GMT) în Venezuela și va avea o valabilitate de 23 de ore.

Compania franceză Air France a anulat zborurile pe care le avea programate dinspre și către trei destinații din Antilele Franceze. Apoi le-a reluat începând din această după-amiază.

Spațiul aerian al Venezuelei este un alb absolut.

O purtătoare de cuvânt a companiei aeriene a zis că au fost suspendate zborurile către aeroporturile din Saint Martin (pe insula franco-olandeză cu același nume), Pointe-a-Pitre (în Guadelupa) și Fort-de-France (Martinica). Motivul este situația care afectează nordul Venezuelei și proximitatea geografică a escalelor pe aceste aeroporturi.

VEZI ȘI: Cum a urmărit Trump arestarea lui Maduro / Foto istorice 

venezuela
