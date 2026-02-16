Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac

Preşedintele României, Nicușor Dan, a anunţat că va merge la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, organizată la Washington de Donald Trump.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump (...)“, a scris președintele României, duminică, pe Facebook.

Decizia lui Nicușor Dan a stârnit reacții adverse în rândul susținătorilor săi din aripa USR, care l-au criticat că nu a mers la Davos ori la Munchen, dar merge la o organizație inițiată de Donald Trump. Potrivit analistului politic Bogdan Chirieac, decizia președintelui a lăsat „USR e în degringoladă“, iar o strângere a legăturilor cu Casa Albă și o eventuală bilaterală ar putea să pună „sorosistii“ în situații stânjenitoare.

„Să vedem cum va merge Oana Țoiu, care l-a înjurat pe Donald Trump după alegerea sa ca președinte al SUA, în Biroul Oval. Cred că nu s-a consemnat, de la venirea la putere a lui Donald Trump, să intre sorosisti în Biroul Oval“, a precizat Bogdan Chirieac.

Cine l-ar fi putut influența pe Nicușor Dan să meargă la Consiliul pentru Pace

Prin decizia de a merge la Washington, Nicușor Dan a ieșit din „standard“, iar decizia „curajoasă“ ar putea duce la o reîncălzire a relațiilor cu administrația de la Casa Albă.

„Este un pas, e o decizie curajoasă și o încercare in extremis de a menține relația și cu Statele Unite ale Americii, și cu Uniunea Europeană. Un refuz pentru Donald Trump ar fi fost greu acceptat de președintele Statelor Unite ale Americii“, a spus Bogdan Chirieac, adăugând că, prin decizia de a merge la Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan „iese din standard“.

Analistul politic a atras însă atenția și asupra riscurilor pe care le presupune participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace.

„Toți marii lideri europeni nu vor participa, cu excepția doamnei Giorgia Meloni. Mă gândesc, totuși, că s-o fi consultat și cu Benjamin Netanyahu, știind relația cu totul specială între România și Israel și poate că am primit un sfat bun de acolo. Cu Italia, de asemenea, avem relații incredibile. Un milion de români sunt în Italia“, a explicat Bogdan Chirieac.

Analistul politic și-a mai exprimat speranța că Donald Trump ar putea reveni asupra deciziei de a retrage o parte a militarilor americani din România, dacă „Nicușor Dan se va descurca“ în SUA și va reprezenta România cum se cuvine.