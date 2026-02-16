€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940
 
DCNews Stiri Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Data publicării: 11:45 16 Feb 2026

Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a spus cine l-ar fi putut sfătui pe președintele Nicușor Dan să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.

Preşedintele României, Nicușor Dan, a anunţat că va merge la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, organizată la Washington de Donald Trump.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump (...)“, a scris președintele României, duminică, pe Facebook.

Decizia lui Nicușor Dan a stârnit reacții adverse în rândul susținătorilor săi din aripa USR, care l-au criticat că nu a mers la Davos ori la Munchen, dar merge la o organizație inițiată de Donald Trump. Potrivit analistului politic Bogdan Chirieac, decizia președintelui a lăsat „USR e în degringoladă“, iar o strângere a legăturilor cu Casa Albă și o eventuală bilaterală ar putea să pună „sorosistii“ în situații stânjenitoare. 

„Să vedem cum va merge Oana Țoiu, care l-a înjurat pe Donald Trump după alegerea sa ca președinte al SUA, în Biroul Oval. Cred că nu s-a consemnat, de la venirea la putere a lui Donald Trump, să intre sorosisti în Biroul Oval“, a precizat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                 -                Consiliul Păcii. Chirieac: Ce arată faptul că Nicușor Dan merge la Washington. România TV a avut dreptate

Cine l-ar fi putut influența pe Nicușor Dan să meargă la Consiliul pentru Pace

Prin decizia de a merge la Washington, Nicușor Dan a ieșit din „standard“, iar decizia „curajoasă“ ar putea duce la o reîncălzire a relațiilor cu administrația de la Casa Albă.

„Este un pas, e o decizie curajoasă și o încercare in extremis de a menține relația și cu Statele Unite ale Americii, și cu Uniunea Europeană. Un refuz pentru Donald Trump ar fi fost greu acceptat de președintele Statelor Unite ale Americii“, a spus Bogdan Chirieac, adăugând că, prin decizia de a merge la Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan „iese din standard“.

CITEȘTE ȘI                -               Marco Rubio, lecție pentru un jurnalist care a încercat să creeze dezbinare între el și Robert Fico / video viral

Analistul politic a atras însă atenția și asupra riscurilor pe care le presupune participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. 

„Toți marii lideri europeni nu vor participa, cu excepția doamnei Giorgia Meloni. Mă gândesc, totuși, că s-o fi consultat și cu Benjamin Netanyahu, știind relația cu totul specială între România și Israel și poate că am primit un sfat bun de acolo. Cu Italia, de asemenea, avem relații incredibile. Un milion de români sunt în Italia“, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                  -               Hillary Clinton, pusă la punct de un ministru din Cehia: Pot să-mi termin punctul de vedere? Îmi cer iertare că te enervează / video

Analistul politic și-a mai exprimat speranța că Donald Trump ar putea reveni asupra deciziei de a retrage o parte a militarilor americani din România, dacă „Nicușor Dan se va descurca“ în SUA și va reprezenta România cum se cuvine.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
nicusor dan
consiliul pentru pace
donald trump
benjamin netanyahu
usr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
ANSVSA, consultare națională pentru elaborarea unei strategii privind gestionarea câinilor fără stăpân
Publicat acum 31 minute
Mama lui Aleksei Navalnîi cere dreptate, la doi ani de la moarte. Kremlinul respinge acuzațiile
Publicat acum 58 minute
Pachet suspect cu o substanță necunoscută, în biroul lui Netanyahu
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Ce modele ne mai pot ghida? Prof. Univ. Dr. Dumitru Borțun, luni seară la DCEdu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Publicat acum 6 ore si 21 minute
Horoscop 16 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
Publicat acum 4 ore si 14 minute
Macron, ignorat complet de Merz și Starmer. Președintele Franței a rămas cu un zâmbet copilăresc / video viral
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close