Casa Albă, răspuns ferm după criticile premierului britanic

Întrebată despre criticile virulente ale premierului britanic Keir Starmer la adresa remarcilor preşedintelui american Donald Trump despre Afganistan, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe a replicat, fără a răspunde direct, că "Statele Unite au făcut mai mult pentru NATO decât toate celelalte ţări la un loc", relatează sâmbătă AFP şi Agerpres.

"Preşedintele Trump are perfectă dreptate - Statele Unite au făcut mai mult pentru NATO decât toate celelalte ţări din alianţă la un loc", a insistat purtătoarea de cuvânt Taylor Rogers într-o declaraţie transmisă AFP.

Ea a răspuns comentariilor lui Keir Starmer, în care acesta a numit afirmaţia preşedintelui SUA conform căreia aliaţii NATO au "rămas puţin cam departe de linia frontului" din Afganistan "insultătoare" şi, "sincer, îngrozitoare", adăugând: "Dacă aş fi spus aceste cuvinte, cu siguranţă mi-aş fi cerut iertare".

Regatul Unit a pierdut 457 de militari în Afganistan, aminteşte Reuters, care califică remarcile lui Starmer drept deosebit de puternice, dat fiind că vin din partea unui lider care a avut tendinţa de a evita criticile directe la adresa lui Trump în public.

Şi ministrul de externe olandez David van Weel a condamnat remarcile lui Trump despre Afganistan, numindu-le neadevărate şi lipsite de respect.

În dispută a intervenit şi prinţul Harry al Marii Britanii, care a fost dislocat în Afganistan. "Merită să vorbim despre aceste sacrificii cu sinceritate şi respect", a transmis el într-un comunicat.

Statele Unite au pierdut aproximativ 2.460 de soldaţi în Afganistan, potrivit Departamentului Apărării al SUA, o cifră care, raportată la dimensiunile populaţiei americane, este similară cu cele înregistrate în Regatul Unit şi Danemarca.

Mette Frederiksen denunță criticile lui Donald Trump

De altfel, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a calificat sâmbătă drept "insuportabile" criticile lui Donald Trump la adresa rolului aliaţilor NATO.

"Înţeleg prea bine că veteranii danezi au spus că nu există cuvinte care să poată descrie cât de mult doare acest lucru", a scris prim-ministrul pe Facebook, potrivit AFP. "Este insuportabil că preşedintele american pune la îndoială angajamentul soldaţilor aliaţi în Afganistan", a adăugat ea.

Remarcile lui Frederiksen vin după ce Asociaţia Veteranilor Danezi şi-a exprimat indignarea, declarând că a rămas "fără cuvinte" la auzul comentariilor lui Trump.

"Am rămas fără cuvinte. Danemarca a fost întotdeauna alături de Statele Unite şi am răspuns crizelor din întreaga lume atunci când Statele Unite ne-au cerut acest lucru", a scris asociaţia într-un comunicat.

Veteranii danezi au chemat la un marş al tăcerii pentru sâmbătă, 31 ianuarie, la Copenhaga, pentru a protesta împotriva atacurilor lui Trump.

Potrivit Forţelor Armate Daneze, 44 de soldaţi danezi au murit în Afganistan: 37 au fost ucişi în acţiune, iar alţi 7 au murit din cauza bolilor, accidentelor sau altor tipuri de răni.

"Danemarca este una dintre ţările NATO care a suferit cele mai mari pierderi raportate la nivelul populaţiei", a subliniat prim-ministrul danez.

Populaţia Danemarcei era de aproximativ 5,4 milioane de locuitori în 2003, iar potrivit agenţiei de ştiri daneze Ritzau, aproximativ 12.000 de soldaţi şi civili danezi au fost detaşaţi în Afganistan de-a lungul anilor.

