„A depășit linia roșie, seamănă cu Putin”: Revolta unui fost comandant polonez care a luptat în Afganistan, după ce Trump a subestimat eforturile NATO

„Poți minți în multe privințe, dar în acest caz Donald Trump a depășit o linie roșie”, a declarat generalul polonez în rezervă, Roman Polko pentru TVN24, comentând remarcile președintelui SUA despre misiunea NATO în Afganistan. Ofițerul militar, care a participat el însuși la această misiune NATO, a subliniat că polonezii din Afganistan operau „pe linia frontului”. El a caracterizat declarația liderului american drept „cinism pur”.

Trump subestimează aportul țărilor NATO în Afganistan

„Nu am avut niciodată nevoie de ei. Vor spune că au trimis trupe în Afganistan, și într-adevăr au făcut-o, dar au rămas oarecum în spate, departe de liniile frontului”, a spus Donald Trump într-un interviu pentru Fox News. De asemenea, el a reiterat ideea transmisă și la Forumul Economic Mondial, spunând că nu este sigur dacă Alianța va veni în ajutorul Statelor Unite, în cazul unui posibil conflict.

Polko, fost comandant al unității speciale GROM și participant la misiunea poloneză din Afganistan, a reacționat dur la declarațiile liderului american.

„Nu fiți ofensați de un om care a evitat serviciul militar”

Generalul și-a exprimat respectul pentru soldații care au participat la misiunea din Afganistan și pentru familiile lor. „Dumneavoastră, dragi veterani, nu fiți ofensați de un om care a evitat serviciul militar pentru că avea un pinten la călcâi. Pentru că, în acest fel, Donald Trump este probabil primul președinte care evită serviciul militar”, a spus el.

„Desigur, am fost în prima linie, dar am vrut să subliniez și faptul că cei din linia din spate – medici, trupele logistice – nu sunt mai puțin importanți. Pentru că și-au riscat viața sau au mers pe acea linie de front pentru a oferi asistență, pentru a le oferi celor care luptă direct ceea ce aveau nevoie”, a mai spus fostul comandant al unității de forțe speciale GROM.

Generalul Polko, sfat pentru Trump: O lecție de istorie

El a mai spus că declarațiile liderului american au fost o „neînțelegere completă a ceea ce este frăția în arme, ceea ce am reușit să construim de-a lungul acestor mulți ani”.

„Îi recomand o lecție de istorie. Să-l lăsăm să citească”, a mai spus generalul Polko, adăugând: „Poți minți despre multe lucruri (...), dar în acest caz, președintele Trump a depășit o linie roșie. În acest sens, seamănă Putin, care poartă și el războaie, dar nici măcar nu s-a apropiat personal de linia frontului. Este, din păcate, cinism pur. Acesta este cinismul unui laș care nu a fost el însuși în prima linie”, a mai spus generalul.

Generalul Polko a mai subliniat că polonezii din Afganistan au operat „pe linia frontului, sprijinind eforturile de menținere a păcii și riscându-și propriile vieți și sănătatea pentru a împiedica terorizarea oamenilor de către Al-Qaeda”. El a explicat că acest lucru era „pentru a stabiliza aceste regiuni, astfel încât să nu reprezinte o amenințare globală”.

„Nu este ca și cum președintele Trump ar spune că soldații sunt împărțiți în eroi de linia întâi și de linia a doua, pentru că de foarte multe ori cineva trebuie de fapt schimbat pentru ca altcineva să poată prelua și continua misiunea. Și această alternanță a rolurilor a fost standard în timpul acestor operațiuni”, a mai subliniat el.

În intervenția NATO din Afganistan și-au pierdut viața nu mai puțin de 44 de soldați polonezi. După SUA, cu peste 2.400 de soldați morți, Marea Britanie se clasează pe a doua poziție, cu 457 de soldați căzuți la datorie, următoarea țară cu multiple victime fiind Canada, cu 159 de soldați uciși.

Și România a participat la acțiune, deși nu făcea parte din alianță la acea vreme. Peste 32.000 de militari români au fost în Afganistan timp de 19 ani. 27 dintre ei au murit, iar alți 227 au fost răniți.

Citește și: Hari Bucur-Marcu, expert în securitate, după mesajul Oanei Țoiu pentru Donald Trump: Comportament de mahala!