Trump vrea să cumpere Groenlanda: „Nu voi folosi forța”. Principalele teme abordate de președintele SUA la Davos

Președintele american Donald Trump a susținut un discurs de peste o oră, miercuri, 21 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos. El a abordat multiple subiecte, între care situația internațională a Groenlandei, NATO, economia Statelor Unite ale Americii, dar a ținut să aducă și critici la adresa Europei, cu referiri la migrație, energia verde, aducând în discuție chiar și originile sale europene.

Trump nu s-a sfiit nici să-și „înțepe” aliații, ironizându-l pe omologul său francez, Emmanuel Macron, după apariția sa de la Davos, de marți, și spunându-i premierului canadian, Mark Carney, care-i adusese critici tot în cadrul acestui eveniment, să fie „recunoscător”.

Trump nu vrea să folosească forța asupra Groenlandei. Vrea s-o cumpere

„Vrem o bucată de gheață pentru protecție mondială, dar ei nu ne-o dau”, a spus Trump cu referire la Groenlanda. El a adăugat că nu va folosi forța pentru a prelua Groenlanda, ci o va „cumpăra”.

„Lumea a crezut că voi folosi forţa. Nu am nevoie să folosesc forţa. Nu vreau să folosesc forţa. Nu voi folosi forţa”, a declarat Trump.

„Tot ce ne dorim de la Danemarca, pentru securitatea națională și internațională și pentru a-i ține la distanță pe potențialii noștri dușmani, foarte energici și periculoși, este acest pământ pe care vom construi cel mai mare Dom de Aur construit vreodată. (...) Prin însăși natura sa, va apăra Canada”, a adăugat Trump, spunând că statul vecin „primește multe lucruri gratuite” de la SUA și ar trebui să fie recunoscătoare. „Am fi putut păstra acea bucată de pământ și nu am făcut-o”, a mai spus Donald Trump, făcând referire la istoria SUA în regiune.

„Nu există nicio urmă de Danemarca acolo. Spun asta cu mare respect pentru Danemarca, popor pe care îl iubesc și ai cărei lideri sunt foarte buni”, a adăugat Trump. El a repetat o altă afirmație anterioară, conform căreia numai SUA pot proteja Groenlanda, „s-o dezvolte și să o îmbunătățească și să o facă astfel încât să fie bună pentru Europa și sigură pentru Europa și bună pentru noi”.

„Acesta este motivul pentru care solicit negocieri imediate pentru a discuta încă o dată achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite, așa cum am achiziționat multe alte teritorii de-a lungul istoriei noastre, așa cum au făcut-o multe dintre națiunile europene. Nu este nimic în neregulă cu asta”, a mai adăugat el.

El s-a adresat direct Danemarcei și Europei în discursul său: „Au de ales - puteți spune da, iar noi vă vom fi foarte recunoscători. Sau puteți spune nu, iar noi ne vom aminti de acest lucru”, Trump a reiterat, apoi, ideea conform căreia „o Americă puternică și sigură înseamnă un NATO puternic”.

În afirmațiile sale despre Europa, Trump a făcut remarci și la originile sale europene, spunând că „iubește Europa”, de unde provin și părinții săi: „Europa nu e pe calea cea bună. Eu iubesc Europa. (...) Uite, eu sunt originar din Europa. Scoția și Germania. Mama, 100% din Scoția; Tata, 100% german”, a spus președintele. „Credem profund în legăturile pe care le împărtășim cu Europa. Ca civilizație, vreau să o văd cum merge grozav”, a mai spus el.

Trump critică statele NATO: „Le-am ajutat, n-am primit niciodată nimic”

Trump a abordat și subiectul NATO, temă asupra căreia s-au concentrat, în ultimele zile, cele mai multe dintre dezbaterile internaționale, în contextul tensiunilor crescânde privind Groenlanda.

El a spus că SUA „nu au primit nimic” de la NATO. Statele Unite sunt „tratate foarte nedrept de NATO”, a mai punctat liderul american.

În discursul său, Trump a spus de mai multe ori că SUA au ajutat mereu alianța, dar nu este „sigur” dacă celelalte state sunt dispuse să ajute SUA, în contextul în care țara pe care o conduce s-ar afla în conflict.

„Dăm atât de mult și primim atât de puțin în schimb, iar eu am fost un critic al NATO timp de mulți ani și totuși am făcut mai mult pentru a ajuta NATO decât orice alt președinte până acum. Nu ați avea NATO dacă nu m-aș fi implicat în primul meu mandat”, a mai spus Trump.

Trump a mai afirmat că SUA nu au primit „nimic... în afară de a proteja Europa de Uniunea Sovietică și acum de Rusia”, făcând referire la avantajele SUA ca parte a NATO, comparativ cu beneficiile celorlalte state.

„I-am ajutat atâția ani, nu am obținut niciodată nimic (...) Am plătit mult la NATO, ei (n.r. alte state membre) n-au plătit. Doar ce solicităm acum e să luăm Groenlanda”, a reiterat el.

Războiul din Ucraina

Trump a abordat și războiul din Ucraina, spunând că dorește ca acest conflict să se încheie.

„Suntem la mii de kilometri distanță, separați de un ocean gigantic, este un război care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată și nu ar fi început dacă alegerile prezidențiale americane din 2020 nu ar fi fost furate”, a spus Trump.

Președintele american a dezvăluit că a avut o conversație cu Vladimir Putin, liderul de la Kremlin fiind „uimit” că Trump a reușit să încheie conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan, mai ales în condițiile în care Rusia a încercat „timp de 10 ani” să facă acest lucru. Donald Trump i-ar fi replicat lui Putin să se concentreze asupra războiului pe care-l duce în Ucraina.

Donald Trump a revenit, din nou, în cadrul discursului, la discuțiile despre războiul din Ucraina, pe care l-a descris drept o „baie de sânge”: „Asta vreau să opresc. Nu ajută Statele Unite, dar sunt suflete, sunt tineri care mor. Vreau să opresc asta, este un război oribil”.

El a adăugat că Vladimir Putin vrea să facă o înțelegere, dar și Volodimir Zelenski, urmând să aibă o întâlnire cu președintele ucrainean la Davos. Totuși, câteva zeci de minute mai târziu, Președinția ucraineană a anunțat că Zelenski nu se află în Elveția, ci este la Kiev, contrar a ceea ce credea Trump.

Critici la adresa Europei

Trump a criticat Europa, ca întreg, în discursul său, făcând referire la „Noua Escrocherie Verde”, pe care a numit-o „cea mai mare farsă din istorie”. El a adăugat: „Ar trebui să faci bani cu energie, nu să pierzi bani”. Trump a criticat dur decizia europenilor de a miza pe această industrie, spunând că China „produce” eoliene, dar „n-a văzut să le și folosească”, ci doar le „vinde idioților”.

Trump laudă acțiunile administrației sale

Trump a identificat creșterea economică, comerțul și imigrația drept preocupări centrale pentru un Occident puternic și unit, afirmând că aceste teme trebuie abordate coordonat pentru a asigura stabilitatea și prosperitatea pe termen lung.

În intervenția sa, Trump a susținut că Statele Unite rămân motorul economiei mondiale și a subliniat rolul central al Americii în dinamica globală. „Dacă ne urmați pe noi în jos, ne veți urma și în sus”, le-a spus el participanților de la Davos, sugerând că evoluția economiei globale depinde în mare măsură de traiectoria Statelor Unite.

„SUA au cea mai bună administrație. După doar un an, totul este minunat, avem creștere economică și nicio altă țară nu a mai văzut așa ceva. Sub democrați eram o țară moartă, dar acum suntem cea mai fierbinte țară. Economia SUA va crește cu o rată dublă decât s-a preconiat în aprilie anul trecut. Chiar nu mă așteptam să fac totul atât de repede”, a spus el.

Trump îl imită pe Macron, la Davos. Mesaj pentru premierul canadian

Trump a vorbit și despre omologul său francez Macron, folosind un accent franțuzesc. El a făcut referire la apariția liderului de la Elysee de marți, când acesta a purtat ochelari de soare.

„Îmi place de el”, a spus Donald Trump despre Macron, din nou, la doar câteva ore după ce declara acest lucru, la Casa Albă. El a continuat să-l imite pe președintele francez, spunând că l-a văzut purtând „frumoșii lui ochelari de soare”. „Îmi place de el, chiar îmi place de el. E greu de crezut, nu-i așa?! L-am sunat și i-am zis să crească prețurile medicamentelor”, a mai spus Trump. El a adăugat că Macron nu a fost de acord în primă fază, dar apoi a acceptat sugestia lui Trump. În caz contrar, plănuia să impună taxe de 25% bunurilor vândute către SUA și o altă taxă de 100% pentru vinurile și șampania franceză. „Nu, nu, Donald, o voi face”, l-a imitat Trump din nou pe Macron, cu accent franțuzesc.

El a mai adăugat că și Canada trebuie să fie „recunoscătoare” față de SUA pentru „bonusurile” pe care le primește datorită relației dintre cele două națiuni, spunând: „Canada trăiește datorită Statelor Unite”. Declarațiile lui Trump vin ca replică pentru premierul canadian Carney, care a lansat un avertisment la Forumul Economic Mondial, marți, cu privire la „ruptura” ordinii mondiale realizată de președintele american.

„Ține minte asta, Mark, data viitoare când faci declarații”, a spus Trump, adăugând că premierul canadian „nu a fost recunoscător” în discursul său.

