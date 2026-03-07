Duminică, de 8 martie, serbăm un sfânt. Biserica Ortodoxă Română, prima din lume care are un sfânt cu acest nume pe care îl poartă mulți români

Dacă aveți printre apropiați pe cineva care se numește Liviu sau Livia, nu uitați să le spuneți „La mulți ani!” mâine, de 8 martie.

Din 4 februarie 2025, când au fost canonizați primii Sfinți ai Închisorilor, Biserica Ortodoxă Română a devenit prima din lume care are un sfânt cu numele Liviu.

Este vorba despre Liviu Galaction Munteanu (16 mai 1898 – 8 martie 1961), preot la Bistrița și apoi la Cluj. El a fost condamnat de regimul comunist la opt ani de închisoare pentru că a insistat ca religia să rămână în programa școlară și pentru că ținea cateheze, explicând credincioșilor învățăturile lui Dumnezeu.

Cine a fost sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction

A fost profesor de teologie și unul dintre mărturisitorii din perioada comunistă. Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction s-a născut în 16 mai 1898, într-o familie de învățători din Cristian, județul Brașov, și s-a format ca teolog la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov și la Institutul Teologic-Pedagogic din Sibiu. A devenit doctor în Teologie al Universității din Cernăuți.

În 17 februarie 1927, a fost hirotonit preot de către Episcopul Nicolae Ivan, care l-a numit profesor la Academia Teologică din Cluj. Ulterior, a fost și rector al instituției.

În timpul ocupației horthyste, a rămas în Cluj, asigurând împreună cu episcopul Nicolae Colan un nucleu de rezistență românească și ortodoxă. Cu toate împotrivirile autorităților comuniste de după 1948, episcopul Nicolae Colan l-a menținut pe Sfântul Liviu Galaction la conducerea noului institut teologic, până la desființarea din 1952. Încercările sale de a-i forma pe studenții teologi pentru a putea răspunde la greutățile impuse de autoritățile statului au atras atenția organelor de Securitate care îl urmăreau permanent, arestându-l în 1952 și supunându-l la presiuni pentru a-și înceta activitatea. A fost repartizat la o parohie din Bistrița, de această dată aplecându-se asupra catehizării copiilor.

În 1958, a fost numit vicar administrativ de către Episcopul Teofil Herineanu, care avea un proiect de relansare a catehizării în Eparhia Clujului. Sfântul Liviu Galaction a întocmit o programă pentru catehizarea copiilor și adulților, programă care l-a adus în atenția Securității.

A fost anchetat, iar în 1959 condamnat la opt ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”. A fost închis în penitenciarele Aiud și Gherla. A murit în 8 martie 1961, la Aiud, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus de regimul comunist.

