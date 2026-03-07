€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Social Duminică, de 8 martie, serbăm un sfânt. Biserica Ortodoxă Română, prima din lume care are un sfânt cu acest nume pe care îl poartă mulți români
Data publicării: 20:03 07 Mar 2026

Duminică, de 8 martie, serbăm un sfânt. Biserica Ortodoxă Română, prima din lume care are un sfânt cu acest nume pe care îl poartă mulți români
Autor: Ioana Dinu

biserică biserică

Duminică, de 8 martie, puteți să-i spuneți „La mulți ani” lui Liviu.

Dacă aveți printre apropiați pe cineva care se numește Liviu sau Livia, nu uitați să le spuneți „La mulți ani!” mâine, de 8 martie.

Din 4 februarie 2025, când au fost canonizați primii Sfinți ai Închisorilor, Biserica Ortodoxă Română a devenit prima din lume care are un sfânt cu numele Liviu.

Este vorba despre Liviu Galaction Munteanu (16 mai 1898 – 8 martie 1961), preot la Bistrița și apoi la Cluj. El a fost condamnat de regimul comunist la opt ani de închisoare pentru că a insistat ca religia să rămână în programa școlară și pentru că ținea cateheze, explicând credincioșilor învățăturile lui Dumnezeu.

Cine a fost sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction

A fost profesor de teologie și unul dintre mărturisitorii din perioada comunistă. Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction s-a născut în 16 mai 1898, într-o familie de învățători din Cristian, județul Brașov, și s-a format ca teolog la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov și la Institutul Teologic-Pedagogic din Sibiu. A devenit doctor în Teologie al Universității din Cernăuți.

În 17 februarie 1927, a fost hirotonit preot de către Episcopul Nicolae Ivan, care l-a numit profesor la Academia Teologică din Cluj. Ulterior, a fost și rector al instituției.

În timpul ocupației horthyste, a rămas în Cluj, asigurând împreună cu episcopul Nicolae Colan un nucleu de rezistență românească și ortodoxă. Cu toate împotrivirile autorităților comuniste de după 1948, episcopul Nicolae Colan l-a menținut pe Sfântul Liviu Galaction la conducerea noului institut teologic, până la desființarea din 1952. Încercările sale de a-i forma pe studenții teologi pentru a putea răspunde la greutățile impuse de autoritățile statului au atras atenția organelor de Securitate care îl urmăreau permanent, arestându-l în 1952 și supunându-l la presiuni pentru a-și înceta activitatea. A fost repartizat la o parohie din Bistrița, de această dată aplecându-se asupra catehizării copiilor.

În 1958, a fost numit vicar administrativ de către Episcopul Teofil Herineanu, care avea un proiect de relansare a catehizării în Eparhia Clujului. Sfântul Liviu Galaction a întocmit o programă pentru catehizarea copiilor și adulților, programă care l-a adus în atenția Securității.

A fost anchetat, iar în 1959 condamnat la opt ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”. A fost închis în penitenciarele Aiud și Gherla. A murit în 8 martie 1961, la Aiud, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus de regimul comunist.

VEZI ȘI: Patriarhul Daniel le transmite credincioșilor că postul este o școală de înfrânare duhovnicească 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

liviu
sfantul liviu
biserica ortodoxa romana
8 martie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Celebrul zgârie-nori 23 Marina din Dubai a fost lovit de resturile unei drone. Fum la etajul 88 / video
Publicat acum 18 minute
Predoiu, anunțul zilei cu ocazia prezentării bilanţului activităţii MAI pe 2025
Publicat acum 41 minute
Duminică, de 8 martie, serbăm un sfânt. Biserica Ortodoxă Română, prima din lume care are un sfânt cu acest nume pe care îl poartă mulți români
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Prof. univ. dr. Dumitru Borțun, mesaj pentru părinți și profesori: Care sunt cele două căi spre cunoaștere / video
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Victor Ponta povestește „aventura“ prin care a trecut Irina, după ce tânăra a fost lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Fotografie emoționantă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 52 minute
Iranul răspunde cererii lui Trump de „capitulare necondiționată” cu referiri la „mormânt”. Regimul de la Teheran își încalcă promisiunea
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Marcel Ciolacu, lecție pentru Oana Țoiu: Așa se face. Se vede imediat cine știe să conducă și cine se pierde în explicații
Publicat acum 11 ore si 29 minute
România și-a făcut „seppuku” în materie de energie: Câte miliarde a pierdut și unde se duc gazele din Marea Neagră / video
Publicat acum 12 ore si 36 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 8: A fost anunțată extinderea operațiunilor de război. Iranul a lansat toată noaptea rachete către Israel
Publicat acum 8 ore si 32 minute
Intervenție militară a Ungariei împotriva Ucrainei? De unde au pornit amenințările lui Zelenski că trimite Armata Ucrainei la Budapesta după Orban
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close