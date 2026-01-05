Pr. dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a vorbit despre confuzia și dezorientarea omului de astăzi, care trăiește într-o lume plină de contradicții și consumerism, despre limitele plăcerilor materiale în satisfacerea sufletului, dar și despre întoarcerea tinerilor către Dumnezeu.

Întrebat cum îl ajută religia pe om și dacă acesta mai vede religia ca pe un mijloc de eliberare și salvare, preotul a răspuns că foarte mulți oameni, în special tineri, se întorc către Dumnezeu deoarece plăcerile materiale nu pot satisface nevoia sufletului, care este nemuritor.

„Trăim într-o lume ciudată, trăim într-o lume a tuturor contradicțiilor, confuziilor, a confruntării ideologiilor, suntem într-un fel de vortex conceptual, ideologic. Sunt conflicte, sunt războaie. Omul de astăzi e deseori confuz, își pierde reperele. Trebuie să adăugăm tehnologia care sub nicio formă nu înseamnă ceva rău, e un triumf al geniului uman, dar omul, în toată această atmosferă agitată, intensă, se simte deseori dezorientat. Mai găsește în religie un mijloc de salvare, de liniștire? Cum îl ajută credința pe omul de astăzi? Se mai îndreaptă spre Dumnezeu? Mai vede în religie mijlocul de eliberare și de salvare?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Cred că lucrul acesta se petrece și se petrece la nivelul multor țări, nu doar în interiorul țării noastre, această regenerare, această reîntoarcere a generațiilor tinere cu fața către Dumnezeu.

Am citit câteva studii care vorbeau de Statele Unite ale Americii și de Germania, în ceea ce privește ortodoxia - nu mă pot pronunța în ceea ce privește alte confesiuni. Acolo există un număr din ce în ce mai mare de convertiri, de tineri care doresc să cunoască ortodoxia și care doresc să trăiască într-un mod creștin ortodox.

Cred că lucrul acesta s-a petrecut tocmai pentru că a existat o suprasaturație. Consumerismul, la un moment dat, își arată limitele. Omul nu poate să fie satisfăcut cu o viață în care are parte doar de plăceri materiale, trupești. Ele, la un moment dat, sfârșesc prin a-l plictisi pentru că sufletul său, fiind nemuritor și având nevoie de relația aceasta vie, nemijlocită cu Dumnezeu, lucrurile materiale nu au cum să satisfacă sau să reprezinte un fel de surogat al acestei relații vii.

Atunci, din dorința de a se descoperi pe sine așa cum este și nu doar prin obiectele pe care le poate dobândi prin intermediul banilor, omul ajunge să-și adreseze niște întrebări, iar prima dintre ele este: „Cine sunt?”, „Ce fel de om sunt?”, sau „De ce am ajuns să fac anumite alegeri greșite”, sau „Ce se va întâmpla cu mine după moarte?”, pentru că viața de aici nu durează veșnic. Viața veșnică este una, viața pământească este o viață limitată și, dacă ne adresăm cu sinceritate aceste întrebări, atunci este clar că trebuie să ne întoarcem sufletește către credința în Dumnezeu, pentru că nu avem cum să potolim acest avânt al sufletului nostru doar prin lucrurile materiale”, a spus pr. dr. Adrian Agachi.

Biserica nu se opune avansului tehnologic

Pr. dr. Adrian Agachi a explicat că Biserica nu se opune tehnologiei dacă aceasta este folosită cu discernământ și nu devine un idol. Potrivit preotului, este necesar ca tehnologia să fie folosită ca un instrument, nu ca un stăpân care domină viața omului.

„În ceea ce privește tehnologia, Biserica nu se opune avansului tehnologic, deci tehnologia nu intră în contradicție cu valorile Bisericii, atâta vreme cât este utilizată cu discernământ. Este un parcurs firesc, dar și aici trebuie să existe niște limite ale eticii și ale vieții spirituale, pentru că dacă omul ajunge să slujească omului, atunci tehnologia poate să devină un idol pentru persoana respectivă, un idol pe care îl poate așeza inclusiv în locul lui Dumnezeu.

Observăm lucrul acesta în special din anumite păreri, care au fost adunate în zilele noastre sub acest curent numit curentul transumanismului, în care omul este cumva programat să devină la un moment dat jumătate ființă umană, jumătate robot.

Aici deja intervine un proces care arată că omul începe să-și piardă această capacitate de a mai deține controlul asupra tehnologiei, devine acaparat de tehnologie și trebuie să avem discernământ.

Bineînțeles că putem utiliza telefonul mobil, rețelele de socializare și multe alte aspecte pozitive ale tehnologiei din zilele noastre, dar să fim conștienți în același timp că lucrurile acestea trebuie să fie niște instrumente de care ne folosim, nu niște stăpâni care ne folosesc după bunul plac”, a spus pr. dr. Adrian Agachi, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

