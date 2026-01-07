Pr. dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a vorbit despre relația dintre religie, știință și tehnologie și a explicat că instrumentele pe care tehnologia le pune la dispoziție omului sunt benefice atât timp cât ele sunt privite ca mijloace folositoare omului în evoluția sa.

„Cum priviți raportul dintre religie, știință și tehnologie – paroxismul tehnologiei, inteligența artificială? Le privim separat în evoluția firească a umanității spre cunoaștere, le privim împreună, le privim sinergic? Sunt ele căi diferite sau sunt mijloace diferite, dar convergente întru cunoaștere și întru evoluția omului?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Câtă vreme rămân mijloace, așa cum le-ați descris, mijloace prin care oamenii pot să se ajute reciproc, prin care pot să se îmbogățească reciproc, la nivel informativ, la nivel rațional, consider că sunt bune.

Inteligența artificială trebuie să-l ajute pe om să-și îmbogățească propria cultură și gândire, nu să le înlocuiască. Din momentul în care tinde să le înlocuiască, omul are totul de pierdut și nimic de câștigat”, a spus pr. dr. Adrian Agachi.

VEZI ȘI: Pe ce dă Biserica Ortodoxă Română milioane de euro

Relațiile pe care inteligența artificială nu poate să le înlocuiască

Preotul Adrian Agachi a atras atenția asupra faptului că inteligența artificială ar putea duce la dezumanizare. Potrivit acestuia, cu toate că inteligența artificială poate fi foarte folositoare, ea nu poate înlocui relațiile umane autentice și nici pe cea religioasă.

„Aceasta e marea problemă care îl va conduce la dezumanizare dacă acordă primatul inteligenței artificiale. Dar nu ne poate ajuta în aventura noastră către cunoaștere, inclusiv în relația noastră teandrică, în căutarea noastră a lui Dumnezeu? Pentru că putem să ne documentăm, putem citi enorm, putem să facem sinteze...”, a spus Sorin Ivan.

„Putem să facem toate lucrurile acestea, dar să nu înlocuim relația umană pe care avem - relația pe care o avem cu profesorii noștri, de exemplu. Nu putem pune inteligența artificială să înlocuiască partea pedagogică. Poate suplini, până la un punct, partea de informație sau de structurare a unor aspecte mai ample care trebuie prezentate.

De asemenea, nu poate înlocui partea religioasă. Este un nonsens să vorbim despre tot felul de holograme ale unor preoți la care ne putem spovedi, chipuri create prin inteligență artificială. Acolo nu este o spovedanie reală pentru că lipsește relația nemijlocită cu harul lui Dumnezeu și relația cu preotul care administrează taina respectivă”, a spus pr. dr. Adrian Agachi.

VEZI ȘI: Mulți cred că se roagă corect, dar fac o greșeală. Purtătorul de cuvânt al BOR: Ce dă, de fapt, valoare cuvintelor / video

Când apare pericolul

Preotul a explicat că inteligența artificială poate fi foarte folositoare în multe meserii, însă ea devine periculoasă dacă omul îi încredințează întreaga sa viață.

„Sunt foarte multe meserii care pot fi ajutate de inteligența artificială. Pericolul apare din momentul în care omul vrea să încredințeze propria sa viață acestei inteligențe. Acolo este o eroare și o limită peste care, dacă omul va trece, va avea foarte mult de pierdut sufletește. Deci trebuie atenție.

De fiecare dată când există o descoperire nouă, trebuie să ne gândim în felul următor: Dacă ne-a venit de la bunul Dumnezeu, cum putem să-L slujim pe Dumnezeu prin ea mai bine?

În al doilea rând: Este folositoare și celor din jur? Putem să-i ajutăm pe cei din jur mai mult? Și acesta ar trebui să fie al doilea criteriu.

Al treilea criteriu este: Ce fel de persoană devin prin utilizarea tehnologiei respective? Devin o persoană mai bună, devin o persoană mai veselă sau, din contră, îmi creează o stare de deprimare, îmi creează o stare de anxietate, îmi creează o stare în care nu mă mai pot ruga, în care nu mai pot dialoga, în care ajung să tratez tehnologia ca pe o adicție?

Observăm lucrul acesta în special la categoriile de persoane tinere și mature care au devenit cumva dependente de tehnologie, care nu se mai pot dezlipi de telefonul mobil ore în șir, care nu mai pot avea o conversație mai lungă de câteva secunde pentru că își pierd imediat interesul în momentul în care dialoghează cu o persoană vie, dar care pot rămâne o perioadă foarte lungă de timp pe rețele de socializare. Acolo sunt adicții care trebuie tratate de la caz la caz și îndepărtate astfel încât oamenii să nu aibă de suferit din punct de vedere sufletesc, fizic și psihic”, a spus pr. dr. Adrian Agachi, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

Video: