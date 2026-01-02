Mulți cred că se roagă corect, dar fac o greșeală. Purtătorul de cuvânt al BOR: Ce dă, de fapt, valoare cuvintelor / video

Pr. dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a vorbit despre rolul rugăciunii în viața omului și a explicat când și cum trebuie să ne rugăm.

Acesta a vorbit despre rugăciunea neîncetată și a explicat că aceasta nu se reduce la rostirea continuă a unor rugăciuni, și la menținerea unei legături permanente cu Dumnezeu prin dragoste și dor.

„Rugăciunea este un act permanent. Așa ne spune Sfântul Apostol Pavel. Zice: „Rugați-vă neîncetat”. Întrebarea este: Cum poate omul să se roage neîncetat? Avem timp pentru lucrul acesta?

Dacă ne gândim la formele rugăciunii, fie că vorbim de rugăciunea de acasă - pe care o săvârșim fiecare dintre noi dimineața și seara, sau înainte și după masă - fie că ne gândim la rugăciunea pe care o rostim la sfintele slujbe, în biserică, rugăciunea în comun, ne dăm seama că nu putem să împlinim lucrul acesta permanent pentru că avem și familie, avem și copii, avem și diverse sarcini care trebuie îndeplinite.

Sfântul Maxim Mărturisitorul are un text extraordinar din punctul acesta de vedere și spune așa: „Rugăciunea neîncetată înseamnă ca tot timpul omul să aibă simțirea sa sufletească lipită de Dumnezeu, cu dragoste și dor”. Dragostea față de Dumnezeu care să-i lumineze fiecare lucru pe care îl face - și meseria, și relațiile de familie, și relațiile cu prietenii, și propria sa viață interioară. Pe de altă parte, dorul de Dumnezeu, dorul de a-L avea pe Dumnezeu prezent în fiecare clipă a vieții. Asta este, de fapt, rugăciunea neîncetată”, a spus pr. dr. Adrian Agachi.

Rugăciunea cu propriile cuvinte

Întrebat dacă oamenii se pot ruga așa cum îi îndeamnă sufletul, preotul a răspuns că aceștia se pot ruga folosind și propriile cuvinte.

„Sunt cele două mari rugăciuni: Rugăciunea Domnească, pe care o rostim și în biserică, pe care o învățăm de la bunici, pe care o transmitem copiilor noștri și, de asemenea, minunata Rugăciune a Inimii. În afara acestora, putem să ne rugăm și așa cum ne îndeamnă sufletul și cum putem în anumite momente ale vieții noastre?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Se poate utiliza și rugăciunea cu propriile cuvinte. Nu este un păcat să facem lucrul acesta, ba chiar în anumite momente, mai ales atunci când ne aflăm în situații în care nu putem folosi o carte de rugăciuni sau nu putem intra într-o biserică, este bine să ne folosim de propriile noastre cuvinte pentru a exprima ce simțim”, a spus pr. dr. Adrian Agachi.



„Intensitatea rugăciunii este cea care dă valoare cuvintelor”

Potrivit preotului, valoare rugăciunii nu stă doar în cuvinte, ci în intensitatea și implicarea inimii. Acesta a explicat că pentru ca o rugăciune să fie împlinită, ea trebuie să respecte legea lui Dumnezeu și să vină din inimă, în caz contrar devine un act formal.

„Adică dacă spunem: „Doamne, ajută-mă!”, e o rugăciune și Dumnezeu își îndreaptă privirile către noi”, a spus Sorin Ivan.

„Intensitatea rugăciunii este cea care dă și cuvintelor valoare. Adică inima omului trebuie să participe la ceea ce gura rostește. Spunea foarte bine Sfântul Paisie Aghioritul un cuvânt foarte frumos. A spus așa: „Toate rugăciunile, ca să poată fi împlinite, trebuie, pe de o parte, să respecte legea lui Dumnezeu - nu ne putem ruga pentru răul cuiva, aceea nu este o rugăciune, este un blestem - dar, pe de altă parte, trebuie să izvorască din inima omului. Adică inima noastră trebuie să participe la tot ceea ce rostim în inimile noastre, pentru că altfel rugăciunea devine un act formal, un act mecanic, în care omul nu mai simte că se roagă, în care simte pur și simplu că repetă o formulă pe de rost.

Asta este o problemă cu care se pot confrunta inclusiv persoanele care au o viață duhovnicească destul de activă, pentru că intervine acest sentiment al moleșelii, al lâncezelii, al nepăsării, și atunci trebuie să săpăm mai adânc în interiorul inimii noastre astfel încât de acolo să iasă izvoarele harului și să nu ne lase să fim formaliști în rugăciunea pe care o rostim”, a spus pr. dr. Adrian Agachi, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

