Vreme rece, ninsori și viscol în toată țara până joi. Cod galben în mai multe regiuni

Astfel, luni, vremea va deveni rece în Moldova, iar marţi şi în regiunile sudice, aşa încât temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 şi 4 grade. Miercuri, vremea se va menţine rece în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 şi zero grade. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii ţări şi se vor încadra, între -9 grade, în estul Transilvaniei şi în nordul Moldovei, şi 4 grade, în sudul Banatului şi pe Litoral.

Ninsori extinse și depuneri consistente de zăpadă

Marţi (17 februarie), aria precipitaţiilor se va extinde dinspre sud-vest şi va cuprinde sudul, estul şi local centrul ţării. La început vor fi precipitaţii mixte în Oltenia şi Muntenia, ploi în Dobrogea şi ninsori în Transilvania şi Moldova, precum şi la munte, apoi în noaptea de marţi spre miercuri vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5 - 15 cm şi local de 20 - 30 cm. De asemenea, se vor acumula cantităţi de apă de 10 - 20 l/mp, pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat, vor fi condiţii de polei şi gheţuş.

Potrivit sursei citate, vântul va avea intensificări în noaptea de luni spre marţi şi marţi în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, iar din seara zilei de marţi în cea mai mare parte a ţării cu viteze la rafală în general de 45 - 65 km/h. De asemenea, în sud şi sud-est, temporar, va fi viscol şi vizibilitatea scăzută.

Cod galben de precipitații și viscol în aproape jumătate din țară

Potrivit meteorologilor, în intervalul 17 februarie, ora 10:00 - 18 februarie, ora 14:00, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și în sudul Moldovei vor fi precipitații însemnate cantitativ.

În același interval, în Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70 - 90 km/h, se va semnala viscol și vizibilitatea se va reduce sub 100 de metri.

Totodată, se va depune strat de zăpadă, în medie, de 10 - 20 cm, echivalent în apă de 15 - 25 l/mp.