Expertul în conducere defensivă Titi Aur a abordat, în cadrul emisiunii DC Conducem, tema agresivităţii la volan provocată de ambuteiajele, de traficul congestionat din Capitală şi celelalte mari oraşe ale ţării, de şoferii care îşi pierd răbdarea când văd că mai mult stau pe loc decât merg.

„Cel puţin în Bucureşti dar nu numai, programarea timpului de deplasare şi acceptarea faptului că nu poţi ajunge în 20 de minute ci în 30... îmi programez 40 de minute iar atunci voi fi relaxat, ajung cu 10 minute înainte, mai citesc un mail, mai fac ceva sau mai ies afară. Altfel, acum dimineaţă când am venit până aici (n.r. – la studioul DC News) am văzut că fac până la Casa Presei o oră şi trei minute. Am fost sigur că fac mai mult – am făcut o oră şi 20 de minute – dar tot am ajuns cu 20 de minute mai devreme pentru că am plecat din timp din Corbeanca.

Titi Aur: Poţi sta în trafic calm sau nervos. Asta e diferenţa

Dacă îţi iei timpul şi îţi faci programarea conştient, va fi mai uşor. Nu avem altă soluţie, iar din partea autorităţilor ar trebui făcută acea reorganizare dar asta e mult până departe. Deocamdată văd că autorităţile se ceartă pe lucruri mult mai simple. Un mare proiect pentru Bucureşti ar rezolva reorganizând totul şi cu anumite mici construcţii ajutătoare sau mai mari: pasaje şi aşa mai departe.

Ce fac autorităţile nu putem decide noi, dar ceea ce facem noi putem controla: primul lucru e acesta: să ne programăm timpul şi să acceptăm că trebuie să fim mai relaxaţi şi totul va fi mai uşor de trecut, deşi nu e uşor ceea ce se întâmplă în trafic când vezi că stai şi stai şi stai... dar poţi sta calm sau nervos. Asta e diferenţa. Oricum stai, nu ai cum să zbori şi asta ţine de tine”, a explicat Titi Aur.

