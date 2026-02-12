€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri UE se angajează să înceapă o reformă rapidă, pentru a contracara SUA și China
Data publicării: 22:15 12 Feb 2026

UE se angajează să înceapă o reformă rapidă, pentru a contracara SUA și China
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres

Uniunea Europeană se angajează să se reformeze mai rapid, pentru a contracara presiunile chineze şi americane.

O Uniune Europeană mai rapida şi mai eficienta: liderii celor 27 de state membre ale UE s-au angajat joi să aplice reforme pentru a redresa competitivitatea economiei, care să reziste mai bine presiunilor din partea Chinei şi a Statelor Unite, transmit AFP și Agerpres.

'Împărtăşim acelaşi sentiment de urgenţă. Trebuie să acţionăm imediat şi să accelerăm, pentru că suntem împinşi de concurenţa internaţională', a declarat preşedintele francez Emmanuel Macron după discuţiile cu omologii săi europeni.

Totuşi, într-un semn că dezacordurile persistă, cancelarul german Friedrich Merz a exclus împrumuturile comune (eurobonduri) propuse de Macron, subliniind că această soluţie ar trebui rezervată strict 'situaţiilor excepţionale'.

'O Europă, o piaţă!', a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, promiţând să îmbunătăţească integrarea pieţei unice, această vastă zonă economică de 450 de milioane de consumatori, încă marcată de bariere interne semnificative.

CITEȘTE ȘI               -              Nicușor Dan, anunțul zilei despre Europa cu două viteze și poziția României / video

Antonio Costa promite măsuri concrete de reformă

Preşedintele Consiliului UE, António Costa, a promis 'măsuri concrete' în martie, la următorul summit european.

Liderii UE s-au întâlnit la castelul Alden Biesen din nord-estul Belgiei pentru a discuta despre cum să accelereze o serie de reforme favorabile economiei: eliminarea reglementărilor considerate inutile, finalizarea pieţei unice şi măsuri de protecţie pentru sectoarele strategice.

'Vrem o Europă mai rapidă şi vrem să o îmbunătăţim', a spus cancelarul german.

Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, care a discutat joi cu liderii europeni la Alden Biesen, a inspirat un set ambiţios de reforme în UE în 2024.

Planul îşi propune să consolideze piaţa unică, să pună economiile cetăţenilor în serviciul companiilor şi să reducă acumularea de reglementări europene şi naţionale.

Dar acest tratament de şoc, lansat acum 18 luni de Comisia Europeană, s-a împotmolit parţial în procedurile legislative ale UE.

Summitul de joi a fost marcat şi de 'discuţii intense' privind preţurile la energie, a recunoscut Ursula von der Leyen.

CITEȘTE ȘI                -               Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru

Disensiuni între Italia și Franța

Mai multe state, printre care Italia, cer o revizuire a pieţei europene a carbonului, acuzată că penalizează companiile industriale, şi solicită încetarea eliminării treptate a cotelor de emisie de CO2 gratuite.

Însă 'ar fi o eroare strategică să spunem că competitivitatea înseamnă abandonarea acţiunilor climatice', a avertizat Macron.

Referitor la 'preferinţa europeană', un alt punct de dispută, Macron a spus că lista sectoarelor vizate va fi definitivată în martie, în timp ce Bruxellesul urmează să prezinte un proiect de directivă pe aceasta temă la sfârşitul lunii.

Scopul este de a stabili obligaţii pentru anumite companii care beneficiază de subvenţii publice, cum ar fi industria auto, de a produce în UE.

Însă, într-o aparentă concesie făcută Germaniei, care a dorit să păstreze partenerii Uniunii, Bruxellesul propune acum ca produsele din ţări cu reglementări similare celor ale UE să asimilate cu cele 'fabricate în UE', conform unei versiuni preliminare consultate de AFP.

Ideea unui nou regim juridic pentru companii, numit EU Inc., care ar reduce sarcinile administrative ale acestora, s-a bucurat de un sprijin destul de larg, la fel ca şi o relaxare a regulilor privind fuziunile pentru a permite apariţia unor campioni europeni în sectoare precum telecomunicaţiile.

În fine, mai mulţi lideri au deschis posibilitatea către 'cooperări consolidate' pentru aplicarea anumitor măsuri, ceea ce ar însemna doar în ţările care se oferă voluntar, dacă ajungerea la un acord între toate cele 27 s-ar dovedi prea complicată.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

uniunea europeana
sua
china
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 46 minute
De ce un gest banal ajunge să doară ca o lovitură și cum se leagă asta de trauma relațională
Publicat acum 3 ore si 8 minute
Artă rupestră, veche de 10.000 de ani, descoperită în Egipt
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Rihanna, „jefuită” la raftul de legume. O pensionară i-a luat căruciorul de sub ochi
Publicat acum 3 ore si 52 minute
Primele declarații ale lui Robert Negoiță după ridicarea controlului judiciar
Publicat acum 3 ore si 56 minute
Cum îți alegi partenerul pe baza rănilor vechi. Răspunsul psihologilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 16 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 12 ore si 32 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 6 ore si 18 minute
Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 32 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 16 ore si 18 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close