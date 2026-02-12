€ 5.0934
DCNews Stiri Donald Trump organizează un nou summit. Cine e invitat
Data publicării: 08:56 12 Feb 2026

Donald Trump organizează un nou summit. Cine e invitat
Autor: Doinița Manic

imagine cu președintele SUA, Donald Trump Summit-ul organizat de Donald Trump va avea loc la Miami, statul Florida. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump va organiza un nou summit la care vor fi invitate mai multe țări.

Preşedintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu mai mulţi lideri latino-americani în cursul unui summit care va avea loc la Miami, statul Florida, pe 7 martie, potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de AFP.

Acesta nu a oferit alte detalii despre eveniment, la care ar urma să participe liderii Argentinei, Paraguayului, Boliviei, El Salvadorului, Ecuadorului şi Hondurasului, care au relaţii destul de bune cu preşedintele american.

Summit-ul urmează să aibă loc la două luni după operaţiunea militară americană din Venezuela care a dus la capturarea preşedintelui Nicolás Maduro la începutul lunii ianuarie, precizează Agerpres.

Pe ce subiecte se va concentra summit-ul

Conform presei argentiniene, această întâlnire diplomatică se va concentra pe combaterea influenţei Chinei pe continent. Printre invitaţi s-ar numără preşedintele argentinian Javier Milei şi cel salvadorian Nayib Bukele, doi dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Donald Trump în America Latină.

Casa Albă însă nu a precizat explicit cine sunt invitaţii.

Liderii Braziliei, Columbiei şi Mexicului sunt politicieni de stânga care au relaţii mai complicate cu Donald Trump.

Donald Trump, care a criticat cândva intervenţionismul american, afirmă în prezent că implementează "Doctrina Donroe", un joc de cuvinte cu numele politicii preşedintelui american James Monroe care, în 1823, a afirmat că America Latină era domeniul exclusiv al Statelor Unite.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
donald trump
summit
america latina
Comentarii

