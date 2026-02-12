Donald Trump organizează un nou summit. Cine e invitat

Preşedintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu mai mulţi lideri latino-americani în cursul unui summit care va avea loc la Miami, statul Florida, pe 7 martie, potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de AFP.

Acesta nu a oferit alte detalii despre eveniment, la care ar urma să participe liderii Argentinei, Paraguayului, Boliviei, El Salvadorului, Ecuadorului şi Hondurasului, care au relaţii destul de bune cu preşedintele american.

Summit-ul urmează să aibă loc la două luni după operaţiunea militară americană din Venezuela care a dus la capturarea preşedintelui Nicolás Maduro la începutul lunii ianuarie, precizează Agerpres.

Pe ce subiecte se va concentra summit-ul

Conform presei argentiniene, această întâlnire diplomatică se va concentra pe combaterea influenţei Chinei pe continent. Printre invitaţi s-ar numără preşedintele argentinian Javier Milei şi cel salvadorian Nayib Bukele, doi dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Donald Trump în America Latină.

Casa Albă însă nu a precizat explicit cine sunt invitaţii.

Liderii Braziliei, Columbiei şi Mexicului sunt politicieni de stânga care au relaţii mai complicate cu Donald Trump.

Donald Trump, care a criticat cândva intervenţionismul american, afirmă în prezent că implementează "Doctrina Donroe", un joc de cuvinte cu numele politicii preşedintelui american James Monroe care, în 1823, a afirmat că America Latină era domeniul exclusiv al Statelor Unite.