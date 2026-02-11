Secretarul american al Apărării nu va participa la reuniunea NATO de la Bruxelles

Secretarul american al apărării Pete Hegseth nu va participa la reuniunea ministerială a NATO din această săptămână, astfel este a doua oară consecutiv când SUA nu au o reprezentare de nivel înalt la o reuniune oficială a Alianţei Nord-Atlantice, potrivit DPA şi Agerpres.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat miercuri, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, că la reuniunea de joi va participa subsecretarul apărării pentru probleme politice Elbridge Colby în locul ministrului apărării american.

În decembrie, secretarul de stat Marco Rubio îşi anulase participarea la o reuniune NATO, ce fusese planificată cu mult timp înainte la Bruxelles.

Este extrem de neobişnuit ca miniştrii americani să nu participe personal la o reuniune oficială a NATO, remarcă DPA.

După ce au apărut primele zvonuri despre neparticiparea lui Hegseth, fosta purtătoare de cuvânt a NATO, Oana Lungescu (2010-23) a scris pe reţeaua de socializare LinkedIn că este probabil pentru prima dată în istoria Alianţei când două reuniuni ministeriale consecutive ale NATO se desfăşoară fără participarea unui ministru american.

Oana Lungescu a afirmat că aceasta transmite un semnal negativ într-un moment foarte tensionat în relaţiile transatlantice şi nu ar face decât să exacerbeze şi mai mult îngrijorările celorlalţi aliaţi cu privire la angajamentul SUA faţă de NATO.

Mark Rutte minimizează absența oficialului american

Recent, disputa privind Groenlanda a provocat probleme grave în cadrul Alianţei.

Preşedintele american Donald Trump a încercat să forţeze ca această insulă arctică să fie vândută ţării sale, ameninţând cu tarife punitive, pe motiv că teritoriul, care face parte din Regatul Danemarcei, nu ar fi în siguranţă în faţă acţiunilor Rusiei şi ale Chinei.

Mark Rutte a încercat să minimalizeze decizia lui Hegseth de a nu participa la reuniunea de joi a NATO, argumentând că contactele sale cu politicieni de rang înalt de la Casa Albă, Pentagon şi Departamentul de Stat sunt la fel de intense ca întotdeauna.

Desigur, NATO este importantă, dar partea americană trebuie să se ocupe şi de regiunea Pacificului, a spus Rutte, adăugând că înţelege perfect că miniştrii de rang înalt nu pot fi întotdeauna prezenţi personal la reuniuni.

De altfel, Colby este un oficial de top, el fiind responsabil de direcţiile politice în Ministerul american al Apărării, a adăugat Rutte.

