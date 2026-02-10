€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Dosarele Epstein îl pun într-o poziție dificilă pe un ministru din SUA
Data publicării: 20:35 10 Feb 2026

Dosarele Epstein îl pun într-o poziție dificilă pe un ministru din SUA
Autor: Dana Mihai

Jeffrey Epstein Imagine cu Jeffrey Epstein. Sursa foto: captură video Netflix

Howard Lutnick s-a apărat după ce numele său a apărut în dosarele Epstein, iar mai mulți politicieni i-au cerut demisia.

Ministrul american al comerţului, Howard Lutnick, s-a apărat marţi împotriva acuzaţiilor potrivit cărora s-ar fi aflat în contact pe o perioadă lungă de timp cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, după ce numele său a apărut în dosarele anchetei, declanşând cereri de a-şi da demisia, relatează AFP.

"Abia am văzut această persoană în decurs de 14 ani", a afirmat Lutnick în timpul unei audieri în Senatul american.

Cum a început relația

Ministrul a făcut referire la o perioadă care a început în 2005, când a devenit vecinul lui Epstein în New York.

Mai mulţi congresmeni îl acuză pe ministrul comerţului că a minţit atunci când a susţinut că a rupt legăturile în urmă cu mai bine de 20 de ani cu Epstein, care a murit în închisoare în 2019, în aşteptarea procesului său în care urma să fie judecat pentru trafic sexual cu minori.

Apelurile pentru demisia ministrului comerţului s-au înmulţit după publicarea de către Departamentul de Justiţie al SUA a numeroase documente care menţionează, printre altele, o vizită a lui Lutnick pe insula lui Epstein în decembrie 2012.

Citește și: Prințesa Sofia a Suediei rupe tăcerea cu privire la legăturile cu Jeffrey Epstein

"Am luat prânzul cu el (pe insulă), în timp ce eram într-o vacanţă cu familia pe o barcă. Soţia mea era cu mine, precum şi cei patru copii ai mei şi bonele lor", a declarat el, susţinând că vizita a durat o oră.

O altă întâlnire la New York

Un alt document menţionează un prânz între cei doi bărbaţi la New York în 2011.

"Ca toţi ceilalţi, mi-am căutat numele în milioanele de documente publicate şi am văzut că un document menţiona o întâlnire din mai (2011), cred, timp de cel mult o oră", a argumentat Lutnick, adăugând că numele său a apărut în cel mult "zece emailuri".

"Lutnick nu ar trebui să fie la conducerea Ministerului Comerţului, ar trebui să demisioneze imediat", a declarat luni senatorul democrat Adam Schiff.

La rândul său, alesul republican Thomas Massie a afirmat duminică că ministrul comerţului "ar trebui să-i uşureze viaţa preşedintelui şi pur şi simplu să demisioneze".

Casa Albă şi-a exprimat marţi sprijinul pentru ministru, un purtător de cuvânt declarând că "întreaga administraţie, inclusiv ministrul Lutnick, se concentrează pe servirea intereselor poporului american".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

jeffrey epstein
dosare epstein
ministrul comerțului SUA
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 27 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 42 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close