Dosarele Epstein îl pun într-o poziție dificilă pe un ministru din SUA

Howard Lutnick s-a apărat după ce numele său a apărut în dosarele Epstein, iar mai mulți politicieni i-au cerut demisia.
Ministrul american al comerţului, Howard Lutnick, s-a apărat marţi împotriva acuzaţiilor potrivit cărora s-ar fi aflat în contact pe o perioadă lungă de timp cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, după ce numele său a apărut în dosarele anchetei, declanşând cereri de a-şi da demisia, relatează AFP.
"Abia am văzut această persoană în decurs de 14 ani", a afirmat Lutnick în timpul unei audieri în Senatul american.
Ministrul a făcut referire la o perioadă care a început în 2005, când a devenit vecinul lui Epstein în New York.
Mai mulţi congresmeni îl acuză pe ministrul comerţului că a minţit atunci când a susţinut că a rupt legăturile în urmă cu mai bine de 20 de ani cu Epstein, care a murit în închisoare în 2019, în aşteptarea procesului său în care urma să fie judecat pentru trafic sexual cu minori.
Apelurile pentru demisia ministrului comerţului s-au înmulţit după publicarea de către Departamentul de Justiţie al SUA a numeroase documente care menţionează, printre altele, o vizită a lui Lutnick pe insula lui Epstein în decembrie 2012.
"Am luat prânzul cu el (pe insulă), în timp ce eram într-o vacanţă cu familia pe o barcă. Soţia mea era cu mine, precum şi cei patru copii ai mei şi bonele lor", a declarat el, susţinând că vizita a durat o oră.
Un alt document menţionează un prânz între cei doi bărbaţi la New York în 2011.
"Ca toţi ceilalţi, mi-am căutat numele în milioanele de documente publicate şi am văzut că un document menţiona o întâlnire din mai (2011), cred, timp de cel mult o oră", a argumentat Lutnick, adăugând că numele său a apărut în cel mult "zece emailuri".
"Lutnick nu ar trebui să fie la conducerea Ministerului Comerţului, ar trebui să demisioneze imediat", a declarat luni senatorul democrat Adam Schiff.
La rândul său, alesul republican Thomas Massie a afirmat duminică că ministrul comerţului "ar trebui să-i uşureze viaţa preşedintelui şi pur şi simplu să demisioneze".
Casa Albă şi-a exprimat marţi sprijinul pentru ministru, un purtător de cuvânt declarând că "întreaga administraţie, inclusiv ministrul Lutnick, se concentrează pe servirea intereselor poporului american".
Anca Murgoci