€ 5.0934
|
$ 4.2955
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2955
 
DCNews Stiri Nu beți apa! Alertă RO-ALERT pentru zeci de mii de oameni din Argeș
Data publicării: 22:06 09 Feb 2026

Nu beți apa! Alertă RO-ALERT pentru zeci de mii de oameni din Argeș
Autor: Dana Mihai

Nu beți apa! Alertă RO-ALERT pentru zeci de mii de oameni din Argeș Nu beți apa! Alertă RO-ALERT pentru zeci de mii de oameni din Argeș - Sursa - pixabay.com

Un mesaj RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie a fost transmis, luni seară, în zona Curtea de Argeş.

Potrivit mesajului, se interzice utilizarea apei pentru consum uman şi animal, dar şi pentru igiena personală.

"Consumaţi doar apă din sursele puse la dispoziţie de autoritatea locală, izvoare verificate sau apă îmbuteliată. Începând cu 10.02.2026 ora 21:00 se va sista total furnizarea apei timp de 24 de ore pentru realizarea unor lucrări", se mai menţionează în mesajul de avertizare.

Bacteria, confirmată în mai multe probe

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Argeş a anunţat că prezenţa bacteriei Clostridium perfringers a fost detectată în probe de apă recoltate pe 6 februarie din trei puncte de consum din municipiul Curtea de Argeş

"Având în vedere rezultatele ultimelor rapoarte de încercări, din data de 09.02.2026, vă informăm că apa rămâne nepotabilă şi poate fi utilizată doar în scop menajer (la vasul de toaletă)", se precizează într-o informare a DSP Argeş.

Sursa citată mai menţionează că Spitalul Municipal Curtea de Argeş continua sa fie aprovizionat cu apa de la o cisternă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, fiind întreruptă aprovizionarea unităţii sanitare cu apă din reţea.

Citește și: Criza apei potabile din Curtea de Argeș, monitorizată de Guvern. ”Nu o putem trata ca pe un incident minor. 50000 de oameni contează!”

O nouă creştere a turbidităţii apei furnizate în zona Curtea de Argeş s-a înregistrat în ultimele zile, după tranzitarea controlată a unei viituri prin Barajul Vidraru, a anunţat anterior societatea Aquaterm.

Conform unei informări transmise de reprezentanţii societăţii de furnizare a apei, situaţia a condus la colmatarea completă a filtrelor din staţia de tratare de la Cerbureni, în data de 5 februarie. Ulterior s-a luat decizia de a se spăla trei filtre, unul în timpul zilei şi două în timpul nopţii, când consumul este mai redus, pentru a exista suficientă apa filtrată pentru spălare.

De ce nu a fost oprită stația

"S-a luat această decizie pentru a nu opri staţia, întrucât populaţia nu avea făcute rezerve de apă. Acest lucru s-a resimţit în reţeaua de distribuţie în data de 6 februarie 2026, când turbiditatea apei a crescut. După această operaţiune atât societatea cât şi DSP au prelevat probe. Din raportul nostru de încercare, dar şi din cele comunicate de DSP, reiese că apa nu mai corespunde din punct de vedere fizico-chimic şi nici microbiologic", se arată în informare.

Conform aceleiaşi surse, în zilele de 6, 7 şi 8 februarie s-a efectuat o dezinfecţie a reţelei cu clor în cantitate mai mare, iar luni şi în zilele următoare se vor recolta noi probe de apă "pentru a se constata dacă a fost depăşit acest eveniment".

"Precizăm că potrivit ultimului raport de încercare din data de 6 februarie 2026 pentru proba din 4 februarie 2026 transmisă la DSP, apa din reţeaua de distribuţie nu conţinea bacterii, rezultatul fiind negativ inclusiv la clostridium pe care îl determinăm în doua probe pe săptămână. (...) Apa rămâne în continuare nepotabilă şi nu este bună de băut sau gătit şi poate fi utilizată în scopuri menajere", se mai menţionează în informare.

Probleme vechi pentru zeci de mii de locuitori

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

RO-ALERT Curtea de Argeș
Clostridium perfringens
apa contaminata
curtea de arges
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 ore si 23 minute
Cum obții un năut mai aromat și mai cremos: Trucul unui bucătar
Publicat acum 6 ore si 37 minute
Michelle Obama domină streamingul la lansarea documentarului „Melania”
Publicat acum 6 ore si 50 minute
Mic dejun bogat în proteine, de inspirație orientală. Îl poți prepara în 10 minute
Publicat acum 7 ore si 7 minute
Ce înseamnă o intervenție de bypass modernă. Explicația prof. dr. Victor Costache (SANADOR) / video
Publicat acum 7 ore si 25 minute
Atașamentul anxios. Radu Leca: De ce iubirea vine cu teamă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 23 minute
Cum obții un năut mai aromat și mai cremos: Trucul unui bucătar
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close