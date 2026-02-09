Una dintre temele majore discutate cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, a fost dezvoltarea accelerată a relațiilor economice dintre România și Israel. Despre culisele acestei vizite ne-a vorbit mai mult medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, dr. Herman Berkovits.

România a fost prima țară din blocul estic care a stabilit relații diplomatice cu Israelul

Herman Berkovits a zis că menținerea relației cu România a fost singura solicitare pe care a adresat-o vreodată premierului israelian. De altfel, el este omul din spatele acestei vizite.

Potrivit lui Herman Berkovits, întâlnirea dintre Benjamin Netanyahu și delegația română, condusă de Sorin Grindeanu, alături de ministrul Alexandru Rogobete și membri ai Parlamentului României, a fost excepțională. Discuțiile au vizat cooperarea economică, întărirea relațiilor bilaterale, precum și parteneriatele în domeniul apărării, cercetării și dezvoltării. Deși premierul israelian avea o agendă extrem de încărcată, inclusiv pe fondul problemelor de securitate din regiune, acesta a continuat dialogul cu delegația română pentru mult timp.

„De fapt, noi avem relații cu România din 1948, fără întrerupere. Pentru mine, ca persoană, ca și consul onorific, ca cetățean român, ca om care trăiește în Israel, ca evreu și ca cetățean israelian, cel mai important lucru în viață, în ultimii 20 și ceva de ani, este faptul că am putut facilita întâlniri neîntrerupte între oficiali și politicieni din România. Am întâlnit foarte mulți politicieni români, iar aceste legături au fost întotdeauna, pot spune, prin intermediul meu”, a zis Herman Berkovits, medicul şi prietenul premierului israelian Benjamin Netanyahu.



„Singurul lucru pe care l-am cerut vreodată de la Benjamin Netanyahu este menținerea acestei legături cu România. Pot spune că niciodată nu am fost refuzat, indiferent de problemele pe care le-am avut noi în Israel. Niciodată nu m-a întrebat de la cine este respectivul invitat, dacă e de la PSD, de la PNL sau din alt partid. Nu l-a interesat acest lucru”, a zis Herman Berkovits.

Netanyahu, primele cuvinte pe care le-a adresat delegației române



„Întâlnirea dintre cei doi a fost formidabilă. Întâlnirea delegației române, condusă de domnul Sorin Grindeanu, cu domnul ministru Rogobete și cu membrii Parlamentului României a fost una excepțională, inclusiv întâlnirea cu Netanyahu. Întâlnirea a început într-un mod foarte energic. Menționez, între paranteze, că am făcut parte din delegația israeliană, am stat la masa israeliană, atât cu Netanyahu, cât și în Parlamentul israelian. Acolo a fost, de asemenea, o primire colosală din partea președintelui Parlamentului, Amir Ohana, un bun prieten de-al meu. Revenind la întâlnirea cu Netanyahu, primele cuvinte pe care le-a adresat delegației române au fost următoarele: „Să știți că domnul Tvica, așa îmi zice el mie, este cel mai bun ambasador al vostru. Vorbește întotdeauna despre România”.

Acestea au fost primele cuvinte la întâlnirea dintre cei doi. S-au uitat la mine, iar pentru mine este cea mai mare fericire când aud asemenea lucruri, pentru că pot facilita aceste legături. Eu nu intervin foarte mult în aceste discuții; cei care vorbesc efectiv sunt domnul Netanyahu și domnul Sorin Grindeanu. S-a discutat mult și a fost, așa cum am spus, o întâlnire formidabilă, foarte caldă. S-a vorbit despre multe subiecte: Despre legăturile dintre Israel și România în zona economică, despre întărirea relațiilor economice, despre cooperarea în domeniul apărării, al cercetării și dezvoltării. Foarte multe teme au fost abordate într-un timp relativ scurt, deși, după cum știți, domnul Netanyahu este extrem de ocupat, având în vedere problemele de securitate, situația cu Iranul și cu toți actorii din jurul Israelului care ne amenință în continuare. Chiar și așa, deși în camera alăturată îl aștepta deja delegația americană, domnul Netanyahu a continuat cu mare deschidere discuțiile cu delegația română pentru mult timp.

La final, cei doi au făcut schimb de cadouri și s-au realizat fotografii oficiale. Domnul Netanyahu a făcut totul pentru ca delegația română să se simtă cât mai bine, iar eu cred că această întâlnire a fost una foarte importantă. Pentru mine, aceste legături sunt extrem de importante. Această „insignă” a prieteniei dintre România și Israel este esențială pentru mine. Iubesc Israelul și România în egală măsură”, a zis Herman Berkovits.

Netanyahu iubește România







„Pot spune cu certitudine că domnul Netanyahu iubește România. Această legătură s-a consolidat încă din 2003, când, pe vremea în care domnul Năstase era premier, am vizitat România împreună cu familiile. De atunci există o relație personală foarte apropiată, o apreciere sinceră pentru România, pentru oameni și pentru țară. De-a lungul anilor, domnul Netanyahu m-a întrebat mereu ce se întâmplă în România, care este situația politică, ce coaliții există. Toți liderii români care au ajuns în Israel au fost primiți cu deschidere. Pe domnul Sorin Grindeanu l-a cunoscut încă din 2017, când acesta a fost, pentru o perioadă scurtă, prim-ministru al României. Atunci am organizat o vizită oficială în Israel, iar de atunci între cei doi au existat mai multe discuții, ceea ce a făcut ca această întâlnire recentă să fie și mai caldă încă de la început.



Deși era extrem de ocupat, domnul Netanyahu a ales să lase delegația americană să aștepte și nu i-a părăsit pe români până în ultima clipă. Pentru mine, acest gest este extrem de important și spune foarte multe despre relația dintre cele două țări”, a zis Herman Berkovits, medicul şi prietenul premierului israelian Benjamin Netanyahu la DC News.

