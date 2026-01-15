€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Stiri Cum ar putea România să ajute Israelul, în cazul unui atac din Iran. Dr. Herman Berkovits, precizări / video
Data publicării: 19:04 15 Ian 2026

EXCLUSIV Cum ar putea România să ajute Israelul, în cazul unui atac din Iran. Dr. Herman Berkovits, precizări / video
Autor: Ioan-Radu Gava

herman-berkovits_65465000 Foto: Agerpres

Dr. Herman Berkvotis, medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu, a spus cum ar putea România să ajute Israelul, în cazul unui atac din partea Iranului.

 

Dr. Herman Berkovtis, medicul premierului Benjamin Netanyahu, a precizat, într-un interviu la DC News, că cel mai important lucru pe care România îl poate oferi Israelului în cazul unui atac din partea Iranului este reprezentat de „sprijinul diplomatic“.

El a răspuns unei întrebări primite de la analistul politic Bogdan Chirieac, în contextul regional dificil din Orientul Mijlociu și reacțiilor iresponsabile care pot veni din partea regimului ayatollahilor, după revoltele puternice din ultimele săptămâni care au șubrezit autoritatea conducerii islamiste aflate la putere în Iran.

„Ce ar putea să facă România pentru a ajuta Israelul în cazul în care regimul ayatollahilor ar riposta împotriva Israelului? Cum ar putea România să ajute Israelul?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                  -                 EXCLUSIV Omul-cheie cu care s-ar fi sfătuit Trump înainte de operațiunea din Venezuela. General: Putem să presupunem că acest schimb de experiență a avut loc / video

„Cel mai important lucru pentru mine a fost întărirea relațiilor dintre România și Israel. Sunt israelian, dar sunt și român și sunt sigur că România vede exact situația internațională, vede sprijinul SUA, care este de partea noastră. Noi avem nevoie mai mult de sprijin diplomatic, pentru că din punct de vedere militar suntem foarte puternici, avem o tehnologie foarte puternică.

Din punct de vedere al israelienilor, România este de partea noastră și suntem siguri că ne vor sprijini atât moral, cât și diplomatic. Nu avem nevoie de soldați, nu avem nevoie de armament“, a explicat dr. Herman Berkovits.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV Venirea fiului șahului, Reza Pahlavi, la putere în Iran. Dr. Herman Berkovits dezvăluie poziția Israelului / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
israel
herman berkovits
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
A murit verișoara primară a Regelui Mihai I, principesa Irina a Greciei şi Danemarcei. Mesajul Casei Regale a României
Publicat acum 23 minute
Trădarea în cuplu. Infidelitatea și creierul: De ce reacționăm ca după o catastrofă
Publicat acum 26 minute
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
Publicat acum 42 minute
Lună Nouă în Capricorn pe 18 ianuarie. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Cum ar putea România să ajute Israelul, în cazul unui atac din Iran. Dr. Herman Berkovits, precizări / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 13 Ian 2026
Vești bune pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Noi provocări pentru Berbec și Balanță
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close