Cum ar putea România să ajute Israelul, în cazul unui atac din Iran. Dr. Herman Berkovits, precizări / video

Dr. Herman Berkovtis, medicul premierului Benjamin Netanyahu, a precizat, într-un interviu la DC News, că cel mai important lucru pe care România îl poate oferi Israelului în cazul unui atac din partea Iranului este reprezentat de „sprijinul diplomatic“.

El a răspuns unei întrebări primite de la analistul politic Bogdan Chirieac, în contextul regional dificil din Orientul Mijlociu și reacțiilor iresponsabile care pot veni din partea regimului ayatollahilor, după revoltele puternice din ultimele săptămâni care au șubrezit autoritatea conducerii islamiste aflate la putere în Iran.

„Ce ar putea să facă România pentru a ajuta Israelul în cazul în care regimul ayatollahilor ar riposta împotriva Israelului? Cum ar putea România să ajute Israelul?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Cel mai important lucru pentru mine a fost întărirea relațiilor dintre România și Israel. Sunt israelian, dar sunt și român și sunt sigur că România vede exact situația internațională, vede sprijinul SUA, care este de partea noastră. Noi avem nevoie mai mult de sprijin diplomatic, pentru că din punct de vedere militar suntem foarte puternici, avem o tehnologie foarte puternică.

Din punct de vedere al israelienilor, România este de partea noastră și suntem siguri că ne vor sprijini atât moral, cât și diplomatic. Nu avem nevoie de soldați, nu avem nevoie de armament“, a explicat dr. Herman Berkovits.

