DCNews Stiri Venirea fiului șahului, Reza Pahlavi, la putere în Iran. Dr. Herman Berkovits dezvăluie poziția Israelului / video
Data actualizării: 17:52 15 Ian 2026 | Data publicării: 17:52 15 Ian 2026

EXCLUSIV Venirea fiului șahului, Reza Pahlavi, la putere în Iran. Dr. Herman Berkovits dezvăluie poziția Israelului / video
Autor: Ioan-Radu Gava

steagul iranului si al israelului Foto: Agerpres

Dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu, a vorbit despre schimbarea de regim din Iran și venirea în fruntea țării a moștenitorului fostului șah, Reza Pahlavi.

 

În cadrul unui dialog cu jurnalistul Val Vâlcu și cu analistul politic Bogdan Chirieac, la DC News, dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a vorbit despre posibilitatea venirii la putere, în Iran, a fiului fostului șah, Reza Pahlavi.

„Noi am fi foarte bucuroși“, a răspuns dr. Herman Berkovits la întrebarea privitoare la revenirea lui Reza Pahlavi în Iran, după mai bine de 40 de ani. 

Ulterior, medicul lui Benjamin Netanyahu a vorbit despre relația dintre cele două țări, care a fost una foarte bună înainte de revoluția islamică.

CITEȘTE ȘI                  -                   Donald Trump, anunțul zilei privind Iranul: Am fost informat din surse sigure / video

„Între Israel și Iran, înainte să apară ayatollahul Khomeini, a fost o relație de prietenie foarte bună, cu multe vizite. Ne-am bucura să avem din nou acea relație cu Iranul, care e o țară foarte importantă, cu oameni foarte deștepți și cu o istorie colosală, pe care noi o apreciem. 

Israelul nu are nimic cu Iranul și nu vrem să cucerim teritorii iraniene. Nu vrem decât să ne lase în pace. Ei promovează doar distrugerea Israelului. Dacă va dispărea conducerea actuală a Iranului, să sperăm că și Hezbollah, și Hamas vor fi mai slabi și vor dispărea și ei.

Cele mai importante lucruri pentru noi sunt pacea și viețile membrilor familiilor noastre. Noi suntem foarte îngrijorați“, a spus Herman Berkovits.

CITEȘTE ȘI                   -                 Proteste în Iran: S-a redeschis spațiul aerian. Asigurări de la Teheran pentru Trump privind execuțiile protestatarilor/ Oana Țoiu, MAE - Declarații despre românii din Iran

Dr. Herman Berkovits, dezvăluiri despre Benjamin Netanyahu

De asemenea, medicul Herman Berkovits a precizat că toate forțele politice din Iran își doresc relații bune cu Iranul și cu țările arabe și a precizat că premierul Benjamin Netanyahu este „foarte calm“ în aceste zile față de situația din regiune.

„Azi dimineață am vorbit mult cu domnul Netanyahu, dar nimic de Iran. Părea foarte calm. Am vorbit foarte multe lucruri, dar nu mi s-a părut că ar fi agitat, nervos sau sub tensiune. A vorbit foarte calm. Noi discutăm aproape zilnic, chiar și de două ori pe zi.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV Omul-cheie cu care s-ar fi sfătuit Trump înainte de operațiunea din Venezuela. General: Putem să presupunem că acest schimb de experiență a avut loc / video

Mi s-a părut foarte calm, poate singurul om care știe ce se poate întâmpla în următoarele zile, pentru că are legături inclusiv cu președintele Trump. Dacă ei (n.r. Iranul) vor trage cu rachete asupra noastră, noi suntem pregătiți. Să sperăm că nu se va ajunge la acest lucru. Dacă se va ajunge avem o apărare colosală și suntem foarte optimiști.

Noi dorim relații cu Iranul. Am avut relații bune și cu tatăl lui Reza Pahlavi și ne dorim relații la fel de bune. Toate partidele de la noi doresc relații bune cu Iranul, dar nu acel Iran care vrea să ne distrugă. La fel, sperăm să avem pace și cu Libanul, și cu Siria și cu toate țările arabe“, a mai spus, la DC News, dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu.

CITEȘTE ȘI                  -                  Reacție nervoasă a miniștrilor de Externe din Danemarca și Groenlanda, după întâlnirea cu Vance și Rubio. Imaginile au făcut înconjurul Internetului / video

reza pahlavi
herman berkovits
benjamin netanyahu
israel
iran
