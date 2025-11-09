€ 5.0860
Data actualizării: 13:00 09 Noi 2025 | Data publicării: 13:00 09 Noi 2025

Dr. Herman Berkovits, medicul lui Benjamin Netanyahu, a devenit Cetățean de Onoare al Județului Maramureș - Video
Autor: Andrei Itu

herman-berkovits_65465000 Foto: Agerpres
 

Consiliul Județean Maramureș i-a conferit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș renumitului medic Herman Berkovits.

Distincția a fost acordată, în cadrul unei ceremonii organizată la Baia Mare. 

”Astăzi, am onorat un destin exemplar. Dr. Herman Berkovits este un om care, oriunde a ajuns în lume, a vorbit cu dragoste și respect despre Maramureș. Este un medic de vocație, un ambasador al binelui și un simbol al modestiei. (…) De aceea, am decis ca, de acum înainte, acest titlu de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș să fie oferit în timpul vieții celor care iubesc și reprezintă cu cinste județul nostru”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

”Mama mi-a spus: «Tu o să fii medic»

Dr. Herman Berkovits a vorbit, în cadrul discursului său, despre influența mamei sale, supraviețuitoare a lagărului de la Auschwitz, ce i-a insuflat dorința de a deveni medic.

”Mama atunci s-a jurat că dacă o să aibă vreodată un copil, o să fie medic. Și asta este motivul. Când eu eram în clasa I, deja mama mi-a spus: «Tu o să fii medic». Desigur, când m-am apropiat de clasa a XI-a, mama mi-a zis: «Tu mergi să fii medic și mergi să fii medic pediatru»”, a declarat dr. Herman Berkovits.

Video

Cine este Herman Berkovits

Medicul Herman Berkovits este un pediatu de renume internațional. Este consul onorific al României în Israel, precum şi medic oficial al premierului Benjamin Netanyahu.

Herman Berkovits este originar din Târgu Lăpuș. A practicat medicina în Maramureș și Suceava înainte de a se stabili în Israel, unde a ajuns medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu. Distincția onorifică îi răsplătește parcursul remarcabil și menține legătura strânsă cu județul său natal.

