DCNews Stiri Maşină de poliţie, accident cu trei răniţi în Medgidia
Data publicării: 09:05 28 Dec 2025

Maşină de poliţie, accident cu trei răniţi în Medgidia
Autor: Mihai Ciobanu

accident ambulanta Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres
 

O maşină de poliţie a fost implicată într-un accident cu trei răniţi în judeţul Constanţa.

Un accident în care a fost implicată o maşină de poliţie care se afla în misiune s-a produs, sâmbătă seară, la Medgidia. În urma impactului cu un alt autoturism au rezutat trei răniţi uşor: doi agenţi aflaţi în autospecială şi şoferul celuilalt autoturism.

Citiţi şi: Avem maşini moderne, dar nu ştim lucruri despre ele. Titi Aur: Şi aici acuz autorităţile

Potrivit IPJ Constanta, accidentul s-a produs la intersecţia străzilor Ovidiu cu Romană, fiind implicat un autoturism condus de un bărbat de 23 de ani şi o autospecială în care se aflau doi poliţişti. Maşina de poliţie se afla în misiune, deplasându-se în regim prioritar, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.

Cei doi conducători auto au fost testaţi pentru a se vedea dacă au consumat băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală uşoară a conducătorului autoturismului, precum şi a celor doi poliţişti, care au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale, a transmis IPJ Constanţa.

accident
