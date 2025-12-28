Maşină de poliţie, accident cu trei răniţi în Medgidia

Un accident în care a fost implicată o maşină de poliţie care se afla în misiune s-a produs, sâmbătă seară, la Medgidia. În urma impactului cu un alt autoturism au rezutat trei răniţi uşor: doi agenţi aflaţi în autospecială şi şoferul celuilalt autoturism.

Potrivit IPJ Constanta, accidentul s-a produs la intersecţia străzilor Ovidiu cu Romană, fiind implicat un autoturism condus de un bărbat de 23 de ani şi o autospecială în care se aflau doi poliţişti. Maşina de poliţie se afla în misiune, deplasându-se în regim prioritar, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.

Cei doi conducători auto au fost testaţi pentru a se vedea dacă au consumat băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală uşoară a conducătorului autoturismului, precum şi a celor doi poliţişti, care au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale, a transmis IPJ Constanţa.