Stiri

Herman Berkovits, medicul lui Netanyahu, declaraţii din mijlocul conflictului: Ce se întâmplă în Israel în ziua atacului asupra Iranului
Data actualizării: 13:17 28 Feb 2026 | Data publicării: 12:55 28 Feb 2026

EXCLUSIV Herman Berkovits, medicul lui Netanyahu, declaraţii din mijlocul conflictului: Ce se întâmplă în Israel în ziua atacului asupra Iranului
Autor: Mihai Ciobanu

herman-berkovits_65465000 Foto: Agerpres

Herman Berkovits, medicul lui Beniamin Netanyahu a venit cu primele informaţii din Israel în ziua în care Israel a atacat Iranul iar Teheranul a ripostat.

Aflat în Israel, Herman Berkovits, medicul lui Beniamin Netanyahu, a oferit cititorilor DC News informaţii calde despre ceea ce se întâmplă acum acolo, în ziua în care Israelul a lansat un atac coordonat cu Statele Unite ale Americii asupra Iranului. 

Potrivit acestuia, lumea este optimistă cu privire la ceea ce urmează. Într-adevăr, cetăţenii sunt alertaţi să nu iasă pe străzi, să se adăpostească de teama unor lovituri cu rachete din partea Iranului, dar oamenii speră că această operaţiune va duce la încheierea, o dată pentru totdeauna, a ameninţărilor venite din partea Iranului. 

Herman Berkovits ne-a mai declarat că, din informaţiile de la faţa locului, operaţiunea ”Furia Epică” este programată să dureze patru zile, însă poate fi mai scurtă sau mai lungă, în funcţie de rezultatele intervenţiei de astăzi. De asemenea, dr. Berkovitz a remarcat că, până acum, ”organizațiile teroriste Hamas și Hezbollah, sprijinite de Iran, nu au reacționat”, dar dacă vor ataca răspunsul va fi unul foarte dur.

Citiţi şi: Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Iranul atacă baze militare americane din Orientul Mijlociu - LIVE TEXT

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut sâmbătă dimineață o schimbare de regim la Teheran, aceasta fiind prima sa declarație video despre atacurile SUA-Israel asupra Iranului, scrie CNN. Fostul șah al Iranului îndeamnă oamenii să iasă în stradă: Forțele de securitate să se alăture, altfel se vor prăbuși cu Khamenei.

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă dimineaţa atacuri asupra Iranului, Israelul vorbind de un "atac preventiv" împotriva inamicului său declarat "pentru a elimina ameninţările".

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că SUA au început "operaţiuni militare de amploare" împotriva Iranului şi a îndemnat poporul iranian să "preia" puterea.

herman berkovits
israel
iran
