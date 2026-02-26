€ 5.0955
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România / foto în articol
Data actualizării: 20:49 26 Feb 2026 | Data publicării: 20:16 26 Feb 2026

Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, in timpul audierii din Congres Foto: Captură www.foreign.senate.gov

Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, a depus jurământul

Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, potrivit unei postări pe pagina de X a Ambasadei SUA la București. 

„Ambasada Statelor Unite la București așteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic și durabil dintre Statele Unite și România.

El își va prelua oficial funcția după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui României“, a transmis Ambasada SUA pe X.

Cine este Darryl Nirenberg? Descrierea de pe site-ul firmei de avocatură unde a profesat

Potrivit siteului firmei de avocatură unde a profesat, Darryl Nirenberg a promovat și a protejat interesele clienților în fața Congresului SUA, a agențiilor federale și a Casei Albe, specializându-se în gestionarea unor probleme complexe și adesea controversate. 

Acesta e descris drept „o autoritate în procedurile legislative și parlamentare ale Senatului, care combină eficient cunoștințele substanțiale, expertiza procedurală și legăturile puternice cu factorii de decizie politică pentru a oferi rezultate tangibile clienților“.

„Darryl a avut succes în numele clienților în influențarea diverselor chestiuni legislative de mare anvergură. (...) Înainte de a intra în domeniul privat, Darryl a ocupat timp de 14 ani funcții de conducere în Senat, inclusiv ca și consilier juridic al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului.

Darryl și-a câștigat o reputație pentru implicarea sa în campanii electorale și pentru promovarea colaborării bipartizane pentru a obține rezultate. Candidatura sa recentă pentru Consiliul Local Alexandria, statul american Virginia, îi oferă perspective unice asupra experiențelor de campanie ale oficialilor aleși, sporindu-i activitatea de susținere în numele clienților.

Darryl este, de asemenea, membru fondator al Consiliului de Administrație Mid-Atlantic al Positive Coaching Alliance, o organizație non-profit dedicată promovării experiențelor pozitive pentru tinerii sportivi și extinderii accesului la sporturi pentru tineri în comunitățile defavorizate“, se precizează pe site-ul firmei de avocatură unde a lucrat.

Darryl Nirenberg
ambasada sua la bucuresti
