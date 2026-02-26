€ 5.0955
Vremea în luna martie 2026: Elena Mateescu (ANM) anunță prognoza meteo așteptată de toți românii / video
Data publicării: 18:45 26 Feb 2026

EXCLUSIV Vremea în luna martie 2026: Elena Mateescu (ANM) anunță prognoza meteo așteptată de toți românii / video
Autor: Ioan-Radu Gava

ramuri de pom inflorite Foto: Unsplash

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a spus cum va fi vremea în perioada următoare.

Prezența stratului de zăpadă, inclusiv în Capitală, i-a făcut pe cetățeni să creadă că sezonul rece se va mai prelungi, iar temperaturile încă scăzute din aceste zile nu par să confirme că data de 1 martie este la numai trei zile distanță. Totuși, potrivit Elenei Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va intra într-un proces de încălzire, iar la începutul lunii viitoare vom consemna, în București, temperaturi de până la 16-17 grade Celsius.

„Începând de azi, după multe zile, nu mai avem în vigoare avertizări meteorologice generale pentru fenomene de iarnă, vremea va intra într-un proces de încălzire și, până la finalul acestei luni, vom vorbi de temperaturi maxime de la 5 până la 14 grade Celsius. Chiar azi s-au înregistrat 11 grade Celsius la Moldova Veche, 5-6 grade Celsius în Capitală și pe litoral.

Debutul lunii martie va aduce valori de până la 16-17 grade Celsius în vestul și sudul țării, inclusiv în Capitală. Pare că până pe 10 martie, după cum arată datele până acum, cel puțin prima decadă din martie va aduce temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, dar cu precădere în jumătatea de vest, unde abaterile vor fi mai mari de 3,5-4 grade Celsius“, a spus, la DC News, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

