Vremea în București și-n țară, până la sfârșitul lunii februarie. Prognoza meteo pentru weekend

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarea perioadă. Află aici cum va fi vremea în weekend, dar și-n ultima săptămână de februarie.
Sâmbătă, în țară, ”vremea se va răci, devenind deosebit de rece în estul și sudul țării. Cerul va fi noros și vor fi precipitații în toate regiunile. În cele vestice vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie, iar în restul zonelor va ninge, însemnat cantitativ în cele sud-estice, unde se vor acumula 15...20 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă neuniform, cu grosimi în general de 15...20 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în sudul Moldovei, în centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea, unde vor fi rafale în general de 40...55 km/h, viscolind ninsoarea, spulberând zăpada și determinând scăderea vizibilității sub 100 m. Temperaturile maxime se vor încadra între -5 și 6 grade, iar cele minime între -7 și 2 grade” anunță Administrația Națională de Meteorologie.
În București, sâmbătă, ”vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, însemnat cantitativ și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi în medie de 10...15 cm. Vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40...45 km/h), viscolind ninsoarea. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă de -4...-3 grade” conform sursei citate.
Duminică, ”vremea se va ameliora sub aspectul ninsorilor, iar valorile termice diurne vor crește în toate regiunile, local semnificativ în cele extracarpatice față de ziua anterioară. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi ninsori slabe, izolate la începutul zilei în sud-est și la munte, cu precădere în Carpații de Curbură, iar noaptea, în vestul țării va ploua, iar în centru și nord-est vor fi ploi și trecător lapoviță și izolat condiții de polei. La munte vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în sudul Banatului, iar ziua pe arii restrânse și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 2 și 10 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -9 și 4 grade. Noaptea, local în sud și sud-est va fi ceață”.
În București, ”vremea se va ameliora semnificativ sub aspectul ninsorilor față de zilele anterioare, iar valorile termice diurne vor fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei și spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -7...-5 grade. Îndeosebi în a doua parte a nopții se va forma ceață”.
Prognoza meteo pentru luni
Vremea în țară
Valorile termice vor continua să crească, urmând a se situa cu mult peste cele normale datei în vest și sud-vest și local în centru. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile intracarpatice va ploua, iar noaptea în cele estice și local în cele sudice vor fi ploi și trecător lapoviță. Pe arii restrânse se va forma polei. La munte, îndeosebi la altitudini mari vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări din a doua parte a intervalului în sud-vest, centru și nord-vest, precum și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 5 grade. În primele ore ale zilei în sud și sud-est, local va fi ceață.
Vremea în București
Regimul termic va fi caracterizat de valori diurne comparabile cu cele din intervalul anterior. Cerul va avea înnorări, în primele ore ale zilei va fi ceață, iar noaptea trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -1...1 grad.
Prognoza meteo pentru marți
Vremea în țară
Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații în majoritatea regiunilor. Va ploua, exceptând centrul țării, unde trecător vor fi precipitații și sub formă de lapoviță. La munte, la altitudini mari precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte, în prima parte a intervalului și în sud-vest, centru și nord-vest, iar noaptea local în est. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 14 grade, iar cele minime între -5 și 4 grade.
Vremea în București
Vremea se va încălzi. Cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă de -2...-1 grad.
Din 25 februarie, valorile termice din țară vor avea variații de la o zi la alta, dar în general se vor situa în jurul celor normale datei. În prima zi a intervalului, în nord-est vor fi precipitații.
În București, valorile termice vor avea variații de la o zi la alta, dar în general se vor situa în jurul celor normale date.i Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă.
de Anca Murgoci