€ 5.0923
|
$ 4.3442
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Vremea NINGE de Crăciun în București. Ultimele informații de la meteorologi
Data actualizării: 11:12 18 Dec 2025 | Data publicării: 10:59 18 Dec 2025

NINGE de Crăciun în București. Ultimele informații de la meteorologi
Autor: Irina Constantin

zapada masini ninsoare bucuresti Ninge în București de Crăciun. Foto: Unsplash
 

Capitala va intra cu adevărat în spiritul Crăciunului în 25 decembrie. Prognoza meteo a momentului arată că va ninge în București chiar în ziua de Crăciun.

Joi, 25 decembrie 2025, sărbătorim Crăciunul. Este o zi magică atât pentru copii, cât și pentru adulții care se bucură de venirea lui Moș Crăciun și timp prețios petrecut alături de familie. De mulți ani, Crăciunul în București, meteorologic vorbind, a arătat ca ziua de Paști. A fost mai mult însorit și cald. Anul acesta, se pare că meteorologii dau o veste fantastică tuturor celor care rămân în București în ziua de Crăciun: chiar în 25 decembrie 2025 va ninge

Va ninge în Capitală în ziua de Crăciun

Estimarea meteo arăta încă din luna noiembrie că este posibil să avem câțiva fulgi de nea în București de Crăciun, dar, pe măsură ce ne apropiem de această zi, se pare că meteorologii au tot mai mult această certitudine: va ninge în Capitală, chiar în ziua de Crăciun

Cu siguranță, toți cei care sărbătoresc Crăciunul în Capitală își doresc ca această prognoză să nu se actualizeze altfel decât o vedem astăzi. 

Prognoza meteo pentru București - 25 decembrie 2025

În ziua de 25 decembrie, conform informațiilor de la această oră, sunt șanse mari să ningă în București pe tot parcursul zilei, iar maxima nu va depăși 2 grade Celsius. Deși există această posibilitate să ningă, având în vedere temperaturile pozitive, sunt slabe șanse să avem și depuneri de zăpadă. 

Vremea pe 7 zile: e posibil să ningă în toată țara!

În acest moment, prognoza meteo pe 7 zile arată, pentru intervalul 22 - 25 decembrie, că, în țară, regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate și local peste cele normale în ultima decadă a lunii decembrie, iar precipitații locale vor fi posibile în a doua parte a intervalului. În București, pentru același interval, meteorologii anunță că valorile de temperatură vor fi apropiate sau ușor peste cele climatologic specifice perioadei, iar precipitații vor fi posibile spre finalul perioadei.

Citește și: Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de sărbatori

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ninge
zapada
craciun
ninge in bucuresti
ninsoare bucuresti craciun
prognoza meteo craciun
vremea de craciun
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Demisie cu scandal de la vârful CJ Constanța. De ce a plecat Florin Mitroi
Publicat acum 46 minute
Fraudă cu cetățenia română. Percheziții de amploare după ce au fost depuse peste 900 de dosare în 11 luni
Publicat acum 50 minute
Miliardarul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, e noul şef NASA
Publicat acum 55 minute
Marele premiu la loterie câștigat de doi soți de două ori: O șansă la 24 de trilioane
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Mit spulberat înainte de Crăciun: Cea mai bună carne de porc nu e din România. Țara de pe primul loc, din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 39 minute
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 16 Dec 2025
Nebunie în justiție. „Eroina” Raluca Moroșanu, pusă sub semnul incompatibilității
Publicat acum 22 ore si 55 minute
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
Publicat pe 16 Dec 2025
Ultima Lună Nouă din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Patru zodii o pot lua de la capăt
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close