NINGE de Crăciun în București. Ultimele informații de la meteorologi

Joi, 25 decembrie 2025, sărbătorim Crăciunul. Este o zi magică atât pentru copii, cât și pentru adulții care se bucură de venirea lui Moș Crăciun și timp prețios petrecut alături de familie. De mulți ani, Crăciunul în București, meteorologic vorbind, a arătat ca ziua de Paști. A fost mai mult însorit și cald. Anul acesta, se pare că meteorologii dau o veste fantastică tuturor celor care rămân în București în ziua de Crăciun: chiar în 25 decembrie 2025 va ninge.

Va ninge în Capitală în ziua de Crăciun

Estimarea meteo arăta încă din luna noiembrie că este posibil să avem câțiva fulgi de nea în București de Crăciun, dar, pe măsură ce ne apropiem de această zi, se pare că meteorologii au tot mai mult această certitudine: va ninge în Capitală, chiar în ziua de Crăciun.

Cu siguranță, toți cei care sărbătoresc Crăciunul în Capitală își doresc ca această prognoză să nu se actualizeze altfel decât o vedem astăzi.

Prognoza meteo pentru București - 25 decembrie 2025

În ziua de 25 decembrie, conform informațiilor de la această oră, sunt șanse mari să ningă în București pe tot parcursul zilei, iar maxima nu va depăși 2 grade Celsius. Deși există această posibilitate să ningă, având în vedere temperaturile pozitive, sunt slabe șanse să avem și depuneri de zăpadă.

Vremea pe 7 zile: e posibil să ningă în toată țara!

În acest moment, prognoza meteo pe 7 zile arată, pentru intervalul 22 - 25 decembrie, că, în țară, regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate și local peste cele normale în ultima decadă a lunii decembrie, iar precipitații locale vor fi posibile în a doua parte a intervalului. În București, pentru același interval, meteorologii anunță că valorile de temperatură vor fi apropiate sau ușor peste cele climatologic specifice perioadei, iar precipitații vor fi posibile spre finalul perioadei.