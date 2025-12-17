Sarmale atipice de Crăciun! Nu sunt cu legume și nici carne de porc

Sarmale mai ușor de digerat și mult mai savuroase, este o variantă lejeră care păstrează gustul tradiției, dar vine cu un echilibru.

Rețetă - Sarmale cu carne de pui

Ai nevoie de un piept de pui dezosat și fără piele, o varză albă murată de aproximativ 1 kg, 50 de grame de orez, o jumătate de ceapă mare, roșii pasate și bulion, boia de ardei dulce, cimbru, foi de dafin, pătrunjel proaspăt și ulei, adaugi sare și piper după gust.

Preparare - Sarmale cu carne de pui

Pentru început, pregătește ingredientele: scoate cotorul verzei, păstrează trei sferturi din foi pentru umplut, iar restul toacă-l mărunt. Curăță, spală și toacă ceapa. Fierbe orezul în apă cu sare timp de 10 minute, apoi scurge-l. Taie pieptul de pui în fâșii, toacă-l și diluează bulionul cu 3-4 linguri de apă.

Călește ceapa într-o tigaie, cu puțin ulei și 25-30 ml de apă, timp de aproximativ 10 minute, apoi las-o să se răcească. Adaugă carnea tocată de pui, orezul scurs, sare și piper și amestecă bine compoziția.

Umple foile de varză cu cantități mici de umplutură, rulează sarmalele și introdu capetele în interior. Așază un strat de varză tocată pe fundul vasului, apoi sarmalele, lăsând puțin spațiu între ele. Acoperă cu restul de varză, adaugă foi de dafin, boia, cimbru și puțină sare, completează cu apă, acoperă vasul și pune-l la cuptor, la 180°C, pentru 30 de minute.

Adaugă roșiile pasate și mai lasă sarmalele la cuptor încă 60 de minute. La final, presară pătrunjel tocat și lasă preparatul să se răcească puțin înainte de servire.