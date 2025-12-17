€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Sarmale atipice de Crăciun! Nu sunt cu legume și nici carne de porc
Data publicării: 21:45 17 Dec 2025

Sarmale atipice de Crăciun! Nu sunt cu legume și nici carne de porc
Autor: Dana Mihai

Sarmale - Freepik Sarmale - Freepik
 

Nu poți să consumi carne de porc, dar nu-ți place nici sarmaua de post? Hai să vezi cea mai tare rețetă.

Sarmale mai ușor de digerat și mult mai savuroase, este o variantă lejeră care păstrează gustul tradiției, dar vine cu un echilibru.

Rețetă - Sarmale cu carne de pui

Ai nevoie de un piept de pui dezosat și fără piele, o varză albă murată de aproximativ 1 kg, 50 de grame de orez, o jumătate de ceapă mare, roșii pasate și bulion, boia de ardei dulce, cimbru, foi de dafin, pătrunjel proaspăt și ulei, adaugi sare și piper după gust.

Preparare - Sarmale cu carne de pui

Pentru început, pregătește ingredientele: scoate cotorul verzei, păstrează trei sferturi din foi pentru umplut, iar restul toacă-l mărunt. Curăță, spală și toacă ceapa. Fierbe orezul în apă cu sare timp de 10 minute, apoi scurge-l. Taie pieptul de pui în fâșii, toacă-l și diluează bulionul cu 3-4 linguri de apă.

Călește ceapa într-o tigaie, cu puțin ulei și 25-30 ml de apă, timp de aproximativ 10 minute, apoi las-o să se răcească. Adaugă carnea tocată de pui, orezul scurs, sare și piper și amestecă bine compoziția.

Citește și: Cum să pregătești „cele mai bune rigatoni din istorie”, potrivit unui cunoscut influencer gastronomic

Umple foile de varză cu cantități mici de umplutură, rulează sarmalele și introdu capetele în interior. Așază un strat de varză tocată pe fundul vasului, apoi sarmalele, lăsând puțin spațiu între ele. Acoperă cu restul de varză, adaugă foi de dafin, boia, cimbru și puțină sare, completează cu apă, acoperă vasul și pune-l la cuptor, la 180°C, pentru 30 de minute.

Adaugă roșiile pasate și mai lasă sarmalele la cuptor încă 60 de minute. La final, presară pătrunjel tocat și lasă preparatul să se răcească puțin înainte de servire.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

reteta sarmale
sarmale de pui
reteta sarmale de pui
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Netanyahu: Israelul a aprobat un acord de gaze cu Egiptul, "cel mai mare din istoria ţării"
Publicat acum 16 minute
Sarmale atipice de Crăciun! Nu sunt cu legume și nici carne de porc
Publicat acum 25 minute
Trump, noi insulte la adresa lui Biden şi Obama. Ce a făcut la Casa Albă
Publicat acum 31 minute
Decrețeii și pensiile, mit sau realitate? Cine va zgudui, de fapt, sistemul de pensii în 2030 / video
Publicat acum 41 minute
Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei cere verificări suplimentare pentru avioanele Airbus A320
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close