DCNews Stiri O focă a fost surprinsă înotând în laguna Veneției / video
Data actualizării: 17:43 16 Dec 2025 | Data publicării: 17:41 16 Dec 2025

O focă a fost surprinsă înotând în laguna Veneției / video
Autor: Elena Aurel

venetia O focă-călugăr a fost văzută înotând în apropierea Golfului Lido. Sursa foto: https://www.freepik.com, @Yaroslav Danylchenko
 

O focă-călugăr a fost văzută înotând în apropierea Golfului Lido.

După ce în urmă cu câteva luni delfinul Mimmo a fost văzut în apele din zona Veneției, laguna orașului a fost din nou în centrul atenției după ce un vizitator neobișnuit și-a făcut apariția. Este vorba despre o focă-călugăr, conform unei relatări transmise de ANSA. 

Aceasta a fost surprinsă duminică în timp ce înota în apropierea Golfului Lido, cel care face legătura între laguna și Marea Adriatică. Imaginile au fost făcute publice pe pagina de Facebook „Pesca in laguna e mare”, potrivit informațiilor transmise de cotidianul Il Gazzettino.

„E posibil ca acest exemplar să fi venit în apele noastre pentru a explora zone noi sau poate se afla în căutarea hranei, având în vedere că zonele de coastă sunt bogate în peştele cu care se hrănesc aceste foci'”, a transmis Mauro Bon, din cadrul Muzeului de Istorie Naturală Giancarlo Ligabue din Veneţia.

„E posibil să fi venit dinspre coasta croată, unde se află populaţii numeroase de foci-călugăr”, a mai transmis acesta. 

Video:

venetia
italia
foca
Comentarii

