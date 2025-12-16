€ 5.0920
Data publicării: 14:31 16 Dec 2025

Prețurile la mașini de spălat și automobile ar putea crește. Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă
Autor: Andrei Itu

femeie-masina-de-spalat_09137100 Foto: Pixabay / masina de spalat
 

UE pregătește să extindă taxa pe carbon la importuri, la produse precum mașinile. Scopul este de a stopa ocolirea regulilor de către producătorii din afara blocului comunitar.

Măsura analizată de Comisia Europeană are în vedere includerea unor produse asamblate, precum automobilele și mașinile de spălat, în cadrul Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru Carbon (CBAM), conform unui proiect de document citat de Bloomberg.

Inițiativa ar ”închide lacunele” prin care producători din afara Uniunii Europene pot evita plata costurilor de carbon. Acest fapt este întâlnit și în cazul unor companii europene, ce își mută etapele finale de producție în afara UE, pentru a scădea costurile privind taxa pe carbon.

Criticile SUA și Chinei la adresa Taxei pe carbon

CBAM este un instrument-cheie al politicii climatice europene, care obligă importatorii să plătească pentru emisiile de CO2 făcute la producerea bunurilor aduse în Uniune. Astfel, produsele importate sunt tratate similar celor fabricate în UE, care au deja sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). În prezent, mecanismul include șase sectoare cu emisii ridicate, respectiv oțelul, cimentul și aluminiul.

În ciuda criticilor venite din partea SUA și Chinei, UE a hotărât să continue aplicarea mecanismului. Cele două puteri spun că CBAM este o posibilă barieră comercială. CE susține însă că extinderea este necesară, cu scopul de a preveni relocarea producției în țări cu reguli de mediu mai relaxate și pentru a proteja competitivitatea industriei europene în timpul tranziției verzi.

Extinderea Taxei pe carbon ar putea însemna creșteri de prețuri

Pentru consumatorii din Europa, extinderea taxei pe carbon ar putea însemna majorări de prețuri. Acestea ar fi limitate și graduale și ar viza mașini și electrocasnice importate din afara UE. Impactul ar fi mai vizibil în cazul produselor fabricate în țări cu standarde de mediu mai slabe.

Costul suplimentar plătit de importatori pentru emisiile de carbon ar putea fi transferat parțial ori integral în prețul final.

Produsele fabricate în Uniunea Europeană ori în state cu politici climatice asemănătoare sunt mai puțin afectate. Bruxellesul spune că măsura este necesară, astfel încât să se protejeze industria europeană și locurile de muncă, chiar dacă există riscul unor scumpiri. Impactul s-ar putea resimți mai ales la produsele mai ieftine, care sunt intens poluante și pe piețele europene dependente de importuri extra-UE.

