€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri Ford apasă tare frâna la fabricarea de mașini electrice (EV): La ce modele renunță
Data actualizării: 10:41 16 Dec 2025 | Data publicării: 10:10 16 Dec 2025

Ford apasă tare frâna la fabricarea de mașini electrice (EV): La ce modele renunță
Autor: Andrei Itu

Ford Motor Fotografie de la Julissa Helmuth/ Pexels / Ford Motor
 

Ford Motor a anunţat că va avea deprecieri de active în valoare de 19,5 miliarde de dolari. Prin urmare, va reduce masiv gama de vehicule electrice (EV).

Este cel mai dramatic exemplu de până acum al retragerii industriei de pe acest segment, ca răspuns la politicile administraţiei Trump şi la solicitările scăzute de EV, transmit DPA şi Reuters.

Ce modele nu va mai produce Ford

Compania cu sediul în Dearborn, Michigan, a anunțat că nu va mai produce camioneta electrică F-150 Lightning, însă va fabrica o versiune a unui vehicul hibrid numit EREV, care utilizează un generator alimentat cu gaz pentru reîncărcarea bateriei. Totodată, Ford renunţă la următoarea generaţie de camioane electrice T3 şi la planificatele vehicule comerciale uşoare electrice.

Pe ce se va concentra Ford

În schimb, producătorul auto american se va concentra pe modele pe benzină şi pe cele hibride, urmând să facă mii de angajări, chiar dacă în viitorul apropiat va da afară unii angajaţi de la fabrica de baterii din Kentucky.

Compania Ford se aşteaptă ca mixul său global de modele hibride, vehicule electrice cu autonomie sporită şi cele alimentate cu baterii să ajungă la 50% până în anul 2030, de la 17% în prezent. Deprecierile de active în valoare de 19,5 miliarde de dolari vor fi incluse în rezultatele raportate în trimestrul patru din anul 2025, în anul 2026 şi în anul 2027.

Aproximativ 8,5 miliarde de dolari sunt legate de renunţarea la modelele EV planificate. Aproximativ şase miliarde de dolari de desfiinţarea societăţii mixte cu producătorul de baterii sud-coreean SK On.

Ford a revizuit în creştere previziunile pentru anul 2025

Totodată, Ford a revizuit în creştere previziunile pentru anul 2025, când ar urma să înregistreze un profit ajustat înainte de impozite şi dobânzi de aproximativ şapte miliarde de dolari, faţă de un nivel estimat anterior între şase şi 6,5 miliarde de dolari.

Pe piaţa din Statele Unite, expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari ar urma să provoace în 2025 primul declin al vânzărilor începând din anul 2019, afirmă analiştii.

Pentru anul 2026, Ford vrea să folosească o nouă platformă, cu scopul de a produce vehicule electrice accesibile, cu preţuri începând de la 30.000 dolari, scrie Agerpres.

Vezi și - Ford face concedieri. De ce? Cererea pentru automobile electrice rămâne sub estimări

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ford Motor
masini electrice
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
O nouă etapă a Programului Rabla persoane fizice începe marți
Publicat acum 7 minute
Tudorel Toader începe să-și publice memoriile
Publicat acum 19 minute
Cum se calculeaza impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Cu cat vom plati in plus
Publicat acum 33 minute
Protest spontan în Constanța. Autobuzele CT Bus, scoase de pe trasee, după ce angajații nu au primit prime de sărbători
Publicat acum 38 minute
Taylor Swift și-a făcut dansatorii să plângă: Ce bonusuri le-a acordat angajaților săi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 14 Dec 2025
Ciudatul caz al unui magistrat care a semnat petiția din justiție. O hârtie anonimă a dus la un haos în Buzău
Publicat acum 17 ore si 31 minute
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat acum 21 ore si 58 minute
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
 
fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

vezi arhiva de editoriale
 
x close