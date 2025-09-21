Atenţie, şoferi! Ford anunţă o rechemare masivă pentru un model de sedan

Măsura a fost luată după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier (NHTSA) a constatat existenţa unui defect ce ar putea provoca desprinderea unor elemente de finisaj ale uşilor în timpul deplasării, transmite Reuters.

Defecţiunea priveşte ornamentele de pe stâlpul central al uşilor din faţă, atât pe partea şoferului, cât şi pe cea a pasagerului. Aceste piese se pot slăbi în timpul utilizării, existând riscul să cadă pe carosabil şi să genereze situaţii periculoase pentru ceilalţi participanţi la trafic.

Campania de rechemare se aplică vehiculelor fabricate între 2016 şi 2019. Ford a precizat că proprietarii nu vor suporta niciun cost pentru remedierea problemei. Reţeaua de dealeri autorizaţi va inspecta maşinile vizate şi va repara sau înlocui elementele defecte acolo unde va fi necesar.