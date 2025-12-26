SUA, avertizează cu noi atacuri în Nigeria. Abuja vorbește despre ‘operațiuni comune în desfășurare’

SUA au lansat un nou avertisment privind noi lovituri împotriva grupărilor Statului Islamic în nord-vestul Nigeria, după ce, în ultimele ore, armata americană a efectuat atacuri asupra taberelor militante. Operațiunile au fost descrise de președintele Donald Trump drept un efort de a opri uciderea creștinilor.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a precizat pe X: „Președintele a fost clar luna trecută: uciderea creștinilor nevinovați în Nigeria (și în alte părți) trebuie să înceteze. [Pentagonul] este întotdeauna pregătit, iar ISIS a aflat asta aseară de Crăciun. Urmează și altele…Recunoscător pentru sprijinul și cooperarea guvernului nigerian. Crăciun fericit!”

Coordonare cu Abuja în operațiunile din Sokoto

Ministrul de Externe nigerian, Yusuf Tuggar, a subliniat că loviturile americane fac parte „din operațiuni comune în desfășurare”, venind după tensiuni diplomatice legate de criticile lui Trump la adresa guvernului nigerian.

Populația Nigeriei este împărțită aproape egal între musulmani (53%) și creștini (45%), iar violențele împotriva creștinilor au atras atenția grupurilor religioase din SUA, pe care le consideră persecuție. Susținătorii lui Trump au salutat atacurile, în timp ce guvernul local a subliniat că violențele vizează atât creștini, cât și musulmani.

Nigeria a furnizat informații pentru loviturile aeriene din statul Sokoto. Tuggar a explicat că a vorbit timp de 19 minute cu omologul său american Marco Rubio, apoi a contactat președintele nigerian Bola Tinubu pentru aprobare, înainte de a discuta din nou cu Rubio pentru încă cinci minute. „Am lucrat îndeaproape cu americanii. Acesta este ceea ce am sperat întotdeauna: să colaborăm pentru a combate terorismul și a proteja viețile nevinovate. Este un efort colaborativ.”

Impactul asupra localnicilor din Sokoto

Rezidenții din satul Jabo, unde a avut loc lovitura, spun că nu au existat victime, iar forțele de securitate au izolatat zona. Mulți au descris momente de panică și confuzie la impactul rachetelor americane. „Când s-a apropiat de zona noastră, căldura a devenit intensă”, a declarat Abubakar Sani pentru Associated Press. Fermierul Sanusi Madabo a adăugat că cerul a strălucit roșu aprins ore întregi: „Era aproape ca ziua.”

Avioanele americane au desfășurat misiuni de supraveghere asupra regiunii la începutul lunii, folosind probabil un aeroport din Ghana ca bază. Pădurile din Sokoto au fost folosite anterior de bande înarmate și membri ai Statului Islamic, Provincia Sahel (ISSP), cunoscuți local ca Lakurawa. Analiștii spun că gruparea s-a format când mai mulți crescători de animale s-au unit pentru a se apăra de bandiți, în absența sprijinului statului.

Reacția SUA și strategia militară

Trump a scris pe platforma sa Truth Social: „Aseară, la indicațiile mele ca Șef al Statului Major General, Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva Scumelor Teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei, care au vizat și ucis cu cruzime, în principal, creștini nevinovați, la niveluri nemaivăzute de ani de zile, chiar secole! Am avertizat anterior acești teroriști că, dacă nu vor opri uciderea creștinilor, vor plăti scump, și aseară s-a întâmplat asta. Departamentul de Război a executat numeroase lovituri perfecte, așa cum doar Statele Unite sunt capabile să facă”

Nici SUA, nici autoritățile nigeriene nu au confirmat victime. Întrebat dacă vor urma noi atacuri, Tuggar a spus: „Puteți să o numiți o nouă fază a unui conflict vechi. Pentru noi este ceva în desfășurare.”

Pentru localnici, loviturile americane readuc amintiri de anul trecut, când forțele aeriene nigeriene au bombardat accidental o zonă apropiată, ucigând 13 civili și rănind opt.

Contextul conflictului și tensiunile religioase

Ciocnirile dintre crescătorii musulmani și comunitățile creștine agricole sunt adesea alimentate de competiția pentru pământ și apă, dar și de tensiuni etnice și religioase. Preoții și pastorii au fost răpiți pentru răscumpărare, un fenomen mai degrabă motivat de interese criminale decât religioase.

Tuggar a insistat că operațiunile vizează „protejarea nigerienilor și a vieților nevinovate”, nu o anumită religie. „Președintele a subliniat că trebuie să fie clar că… este o operațiune comună. Nu vizează nicio religie și nu se face în numele vreunei religii.”

Cu o zi înainte de loviturile din Sokoto, o bombă într-o moschee din nord-est a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit peste 30, atac atribuit grupului jihadist Boko Haram, activ în regiune de aproape două decenii.

Până acum, în 2025, au fost raportate aproape 6.000 de incidente violente în Nigeria, jumătate dintre ele vizând civili, potrivit monitorului independent Acled. Statul Katsina a înregistrat cele mai multe incidente, 706, iar Sokoto a avut al patrulea cel mai mare număr, 353, conform The Guardian.

