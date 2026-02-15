€ 5.0943
Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani / foto în articol
Data publicării: 19:07 15 Feb 2026

Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

Lumanare Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş, a decedat la 102 ani.

Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş, a decedat duminică, la vârsta 102 ani, anunţă Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, potrivit Agerpres.

"Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul duminică, puţin după miezul nopţii, la vârsta de 102 ani, trupul neînsufleţit fiind depus în Paraclisul Arhiepiscopal de la Mănăstirea Argeşului", informează Arhiepiscopia.

Arhimandritul Climent Haralamb s-a născut în localitatea Lunca din judeţul Botoşani pe 4 aprilie 1923, fiind al doilea dintre cei şapte copii ai familiei.

"A intrat de tânăr ca frate în obştea Mănăstirii Cozancea, în anul 1947, unde stareţ la acea vreme era vestitul duhovnic Paisie Olaru, faţă de care a avut o permanentă admiraţie duhovnicească, păstrând cu sfinţenie sfaturile primite în dar, şi pe care le-a dăruit mai departe fiilor duhovniceşti, în scaunul de spovedanie. În anul 1948 este tuns în monahism, iar în anii următori hirotonit ierodiacon şi ieromonah. Anul 1953 îl găseşte vieţuitor la Mănăstirea Cetăţuia din Iaşi", se arată într-o postare de pe contul de Facebook al Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului.

Conform aceleiaşi surse, în anul 1953 a vizitat pentru prima dată Mănăstirea Curtea de Argeş, slujind împreună cu Arhiereul Pavel Şerpe, la solicitarea căruia a revenit definitiv în 1956.

"Părintele Climent s-a remarcat ca un bun povăţuitor către Hristos al multor suflete rătăcite, fiind apreciat de mulţi credincioşi şi clerici din Argeş, dar şi din alte zone ale ţării, tineri de toate vârstele, aşa cum adesea îi numeşte Părintele Patriarh Daniel pe credincioşi", se mai menţionează în postare.

Arhimandritul Climent Haralamb a fost distins în 2023 cu Crucea Patriarhală, pentru cele şapte decenii de slujire la racla Sfintei Muceniţe Filoteea.

Slujba de înmormântare va avea loc marţi, începând cu ora 12:00, la Paraclisul Arhiepiscopal.

Climent Haralamb
