O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, iar soțul acesteia a ajuns la spital, cu arsuri

UPDATE: Conform informațiilor de la fața locului, vorbim despre un Smart electric.

UPDATE: Se pare că persoana decedată este șoferița, iar soțul acesteia, pasager în mașină, este cel care a ajuns cu arsuri la spital.

Update:

"În momentul de față, incendiul este lichidat, lucrăm în continuare pentru răcirea zonei de intervenție.

Incendiul s-a manifestat generalizat la un autovehicul electric.

Cea de-a doua victimă, conducătorul autovehiculului, un bărbat care a suferit arsuri pe suprafața corpului, a fost asistată medical la fața locului, iar ulterior a fost transportată la spital", potrivit ISU. Conform România TV, persoana care și-a pierdut viața ar fi ars în mașină și ar fi fost soția bărbatului rănit.



Știre inițială:

Un incendiu de amploare a izbucnit vineri pe Bulevardul Constructorilor din București, unde mai multe autovehicule au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au intervenit pentru lichidarea focului, iar la locul incidentului a fost descoperită o persoană decedată.

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din sectorul 6 al Capitalei.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, afectând și alte 3 autovehicule din proximitate.

Până in momentul de față au fost identificate 2 victime, dintre care una decedată.

Intervenim cu 2 autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare și 2 echipaje SMURD", a transmis, vineri, ISU Bucureşşti-Ilfov.

VEZI VIDEO AICI: