Consiliul pentru Pace. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea cu Donald Trump / video

În cadrul declarațiilor de presă pe care le-a susținut joi seara în belgia, Nicușor Dan a fost întrebat și despre posibila întâlnire bilaterală pe care ar urma să o aibă cu Donald Trump.

„Spuneați astăzi că sunteți în discuții, în contacte, privind o posibilă participare pe 19 februarie. În aceste discuții cu partenerii americani, se află pe agendă și o posibilă întâlnire cu președintele Donald Trump sau cu cineva din administrație? Sau, altfel spus, dacă ar exista posibilitatea unei întâlniri cu președintele SUA, v-ar determina să mergeți pe 19 februarie?“, a întrebat un jurnalist.

CITEȘTE ȘI - Nicușor Dan, anunțul zilei despre Europa cu două viteze și poziția României / video

„Nu. Așa cum v-am spus și de dimineață, estimez că și în lunile următoare vor exista nepotriviri între Carta acestei organizații și Carta internațională la care noi suntem parte.

Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator și așa cum a fost formulată invitația acum 4-5 zile, ea a fost adresată membrilor, iar în momentul de față se discută - la această reuniune am vorbit cu alți lideri care se află în aceeași situație, având aceleași constrângeri ca și noi - care ar putea fi statutul observatorilor la această reuniune.

Organizatorii trebuie să ne ofere un răspuns, iar în funcție de acesta vom lua o decizie“, a răspuns președintele României.

Nicușor Dan, despre o eventuală întâlnire cu Donald Trump

Președintele României a fost întrebat și despre întâlnirea pe care ar urma să o aibă cu liderul de la Casa Albă.

„Nu există, deci, ca subiect, o posibilă întâlnire între dumneavoastră și președintele Donald Trump?“, a insistat jurnalistul.

„În astfel de reuniuni multilaterale există discuții de un minut, de cinci minute. Dar ceea ce ne preocupă în acest moment este definirea statutului de observator și ce am putea face noi acolo“, a mai precizat președintele României.