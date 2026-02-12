Sistemul medical românesc se află în fața unui moment de cotitură. Într-un peisaj marcat de un "haos digitalizat" și de o criză acută a personalului în zonele rurale, dr. Cristian Vântu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Senat, anunță o reformă structurală menită să transforme medicul de familie din funcționar în clinician modern.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Cristian Vântu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Senatul României, ne-a vorbit despre:

- modificarea Legii Sănătății

"De acum înainte, trebuie să legiferăm consultând și cerând opinia și acordul, în primul rând, al celor direct implicați. Legea se va schimba. Vom avea o lege nouă, flexibilă, care să acomodeze digitalizarea și inteligența artificială"

- medicina de familie

"Mai ales în zonele izolate, este nevoie de centre integrate de medicină de familie. Asta înseamnă ca unele cabinete de medicină de familie, nu toate și nu obligatoriu, să înceapă treptat, așa cum se întâmplă și în alte țări, să se dezvolte cu ajutorul statului, fie ca cabinete individuale extinse, fie prin includerea kinetoterapeuților, a fizioterapeuților, a asistenței medicale și prin colaborarea cu pediatrii, astfel încât să poată oferi cât mai multe servicii la nivel local și să degreveze sistemul secundar"

- vârsta medie a medicilor de familie

"Marea majoritate au peste 45 de ani. Eu am acum 52 de ani, dar când am început, la 48 de ani, când m-am întors în România și mi-am deschis cabinetul, eram printre cei mai tineri medici de familie din Mureș"

- cum poate fi înlocuit temporar un medic de familie

"Medicul de familie nu prea poate pleca în concediu, pentru că nu își găsește înlocuitor. Iar chiar și atunci când îl găsește, procedura de înlocuire este extrem de complicată"

- ratele de vaccinare în rândul copiilor, în scădere

"Mulți colegi fac greșeala de a fi paternalist cu pacienții. Problema în România este că medicul de familie se consideră un fel de părinte. Nu ai voie să procedezi așa. În Anglia, ai fi sancționat de colegiul medicilor dacă ai avea un comportament paternalist"

Emisiunea va fi difuzată joi, 12 februarie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV și DC Medical, dar și paginile de Facebook și Youtube ale celor trei site-uri.