Pr. dr. Adrian Agachi vine astăzi la DCNews, în emisiunea DC Edu, invitat al prof. univ. dr. Sorin Ivan.
Urmăriți o nouă ediție a emisiunii DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, la DCNews și DCNewsTV. Invitatul zilei este pr. dr. Adrian Agachi. Emisiunea este transmisă pe DCNews, DCNewsTV, precum și pe Youtube și Facebook DCNews de la ora 20:00.
Principalele subiecte de astăzi:
2025 – un an special pentru istoria Creștinismului și Ortodoxia românească
Semnificația teologică a Nașterii lui Iisus
Sensul spiritual al Postului
Rolul Rugăciunii în viața omului. Cum și când să ne rugăm?
Spovedania și taina Sfintei Împărtășanii
Religia în Școală. Educația religioasă
Cum se implică Biserica Ortodoxă în educație și în viața comunității?
Credința în Dumnezeu în lumea de azi
Religia și problemele omului contemporan. Cum ne ajută credința?
Adevărul în Era Post-adevărului
Religia, Știința și Tehnologia Digitală. Separat sau Împreună către Cunoaștere și Adevăr?
Hristos se naște, Slăviți-L! Crăciunul și vremea colindelor
Pr. Adrian Agachi (n. 1 iulie 1986) este licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București (2009), masterand al Universității din Lampeter, Țara Galilor (2010), și doctor în Teologie ortodoxă al Universității din Winchester, Anglia (2012; titlul tezei de doctorat: The Neo-Palamite Synthesis of Father Dumitru Stăniloae), precum și membru al AISP (Asociația Internațională de Studii Patristice).
A slujit ca preot în cadrul Centrului de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” București (2014-2019), iar din anul 2019 este preot coslujitor la Parohia Sfântul Gheorghe - Dudu din localitatea Chiajna, jud. Ilfov, arată Doxologia.
de Val Vâlcu