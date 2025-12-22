€ 5.0881
DCNews Stiri Pr. dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, la DC Edu
Data publicării: 16:47 22 Dec 2025

EXCLUSIV Pr. dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, la DC Edu
Autor: Echipa DCNews

preotul agachi captură video/ Preotul Adrian Agachi
 

Pr. dr. Adrian Agachi vine astăzi la DCNews, în emisiunea DC Edu, invitat al prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Urmăriți o nouă ediție a emisiunii DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, la DCNews și DCNewsTV. Invitatul zilei este pr. dr. Adrian Agachi. Emisiunea este transmisă pe DCNews, DCNewsTV, precum și pe Youtube și Facebook DCNews de la ora 20:00. 

Principalele subiecte de astăzi: 

2025 – un an special pentru istoria Creștinismului și Ortodoxia românească

Semnificația teologică a Nașterii lui Iisus

Sensul spiritual al Postului 

Rolul Rugăciunii în viața omului. Cum și când să ne rugăm?

Spovedania și taina Sfintei Împărtășanii

Religia în Școală. Educația religioasă

Cum se implică Biserica Ortodoxă în educație și în viața comunității?

Credința în Dumnezeu în lumea de azi

Religia și problemele omului contemporan. Cum ne ajută credința?

Adevărul în Era Post-adevărului 

Religia, Știința și Tehnologia Digitală. Separat sau Împreună către Cunoaștere și Adevăr?

Hristos se naște, Slăviți-L! Crăciunul și vremea colindelor 

Cine este preotul Adrian Agachi

Pr. Adrian Agachi (n. 1 iulie 1986) este licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București (2009), masterand al Universității din Lampeter, Țara Galilor (2010), și doctor în Teologie ortodoxă al Universității din Winchester, Anglia (2012; titlul tezei de doctorat: The Neo-Palamite Synthesis of Father Dumitru Stăniloae), precum și membru al AISP (Asociația Internațională de Studii Patristice).

A slujit ca preot în cadrul Centrului de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” București (2014-2019), iar din anul 2019 este preot coslujitor la Parohia Sfântul Gheorghe - Dudu din localitatea Chiajna, jud. Ilfov, arată Doxologia. 

