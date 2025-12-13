Nou centru agrometeorologic, la ANM. Elena Mateescu, detalii despre proiectul de importanță europeană

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, este invitată, sâmbătă, începând cu ora 16:00, la interviurile DC News.

În cadrul dialogului cu jurnalistul Val Vâlcu, directorul ANM va vorbi despre următoarele subiecte:

proiectul INFRAMETEO, de importanță europeană, a fost finalizat;

dotările noului centru agrometeorologic de la Administrația Națională de Meteorologie;

importanța centrului agrometeorologic în creșterea preciziei prognozelor;

rolul bazelor de date, al tehnologiilor avansate și al inteligenței artificiale în prognozele meteorologice;

Interviul va fi difuzat sâmbătă, 13 decembrie 2025, începând cu ora 16:00, pe DC News.