€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Nou centru agrometeorologic, la ANM. Elena Mateescu, detalii despre proiectul de importanță europeană
Data publicării: 14:41 13 Dec 2025

EXCLUSIV Nou centru agrometeorologic, la ANM. Elena Mateescu, detalii despre proiectul de importanță europeană
Autor: Ioan-Radu Gava

elena mateescu Foto: Captură DC News
 

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, vine cu informațiile momentului despre noul centru agrometeorologic de la ANM.

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, este invitată, sâmbătă, începând cu ora 16:00, la interviurile DC News.

În cadrul dialogului cu jurnalistul Val Vâlcu, directorul ANM va vorbi despre următoarele subiecte:

  • proiectul INFRAMETEO, de importanță europeană, a fost finalizat;
  • dotările noului centru agrometeorologic de la Administrația Națională de Meteorologie;
  • importanța centrului agrometeorologic în creșterea preciziei prognozelor;
  • rolul bazelor de date, al tehnologiilor avansate și al inteligenței artificiale în prognozele meteorologice;

Interviul va fi difuzat sâmbătă, 13 decembrie 2025, începând cu ora 16:00, pe DC News.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

elena mateescu
anm
agrometeorologie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Nou centru agrometeorologic, la ANM. Elena Mateescu, detalii despre proiectul de importanță europeană
Publicat acum 18 minute
Proiect unic la Roma. Elevii italieni învață istoria și secretele dacilor
Publicat acum 24 minute
Erdogan nu vrea război în Marea Neagră
Publicat acum 40 minute
Orașul de poveste care atrage tot mai mulți turiști: De la o cultură unică în lume, la senzații tari și cea mai gustoasă mâncare / foto
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Știai că dacă Pământul s-ar opri chiar și o secundă ar fi sfârșitul umanității? Iată ce s-ar întâmpla și cum ar arăta Apocalipsa
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Dec 2025
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 11 Dec 2025
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat pe 11 Dec 2025
Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close