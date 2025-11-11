€ 5.0845
|
$ 4.3934
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0845
|
$ 4.3934
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Abordări moderne pentru boli cardiovasculare. Prof. dr. Horațiu Moldovan, la DC Medical și DC News
Data actualizării: 19:38 11 Noi 2025 | Data publicării: 17:33 11 Noi 2025

EXCLUSIV Abordări moderne pentru boli cardiovasculare. Prof. dr. Horațiu Moldovan, la DC Medical și DC News
Autor: Doinița Manic

horatiu moldovan Prof. dr. Horațiu Moldovan. Foto: DC MEDICAL
 

Prof. dr. Horațiu Moldovan arată cum intervențiile cardiovasculare de ultimă generație transformă situații critice, salvând vieți chiar și în cazurile de anevrisme aortice rupte.

Prof. dr. Horațiu Moldovan, medic primar Chirurgie Vasculară la Spitalul Clinic de Urgență SANADOR, ne-a explicat care sunt procedurile de ultimă generație care transformă complet modul în care sunt tratate inima și aorta, inclusiv în situații critice, precum anevrismele rupte.

Ce este Heart Team


"Presupune ca abordarea bolnavului cu boli cardiovasculare să fie făcută atât de medicul cardiolog cât și de medicul chirurg cardiovascular.

Este vorba de o abordare bipolară, din perspectiva a două specialități, care să dezbată care este soluția cea mai bună, cea mai potrivită pentru pacientul respectiv"

Proceduri intervenționale moderne
"Procedurile cardiostructurale, bazate în special pe corecțiile sau protezările valvulare transcateter, pe de-o parte, și protezările vasculare ale aortei folosind stendgraft-uri endoaortice. Primul, care se referă la inimă, poartă denumirea globală de proceduri cardiostructurale, cum e TAVI, și celelalte se încadrează în capitolul de proceduri endovasculare, cum sunt procedurile EVAR și TEVAR.

În cadrul acestor proceduri, chirurgul vine în sala de angiograf, acolo unde nu era până acum decât radiologul intervenționist sau cardiologul intervenționist și împreună cu acesta, în sala de angiograf"

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation)


"Așa cum o umbrelă este închisă în tocul ei, această proteză, compactată în ea însăși, este strecurată, cumva, printr-un tub, până în valva aortică naturală, unde este expandată. Așa cum scoatem tocul unei umbrele și o deschidem"

EVAR – TEVAR


"Termenul de TEVAR vine de la endoprotezare aortică a aortei toracice, în timp ce abordul, același abord în zona abdominală se conturează denumirea de EVAR"

Anevrisme abdominale


"E o noutate în România abordarea endovasculară a anevrismelor rupte. Pacientul cu anevrism de aortă abdominală rupt este în iminența de a-și pierde viața, iar această metodă angiografică, foarte rapidă, care dă rezultate foarte bune, oferă satisfacția unor rezolvări imediate"

Vezi emisiunea dând CLICK pe imaginea de mai sus

Emisiunea este difuzată marți, 11 noiembrie, de la ora 19:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539 

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV 

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro 

https://www.facebook.com/dcnews.ro 

https://www.facebook.com/dcnewstv

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sanador
horatiu moldovan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
Nicușor Dan atacă la CCR legea privind folosirea plajei Mării Negre
Publicat acum 45 minute
Scandalul pensiilor speciale: Cât vrea vicepreședintele CSM să încaseze magistrații
Publicat acum 46 minute
CNA: Data la care începe campania electorală pentru alegerile locale
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Absolvenții de liceu ar putea încheia studiile în doar 3 ani, cu acces direct pe piața muncii
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Actor din Squid Game, achitat într-un proces de hărțuire sexuală
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat acum 10 ore si 2 minute
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 09 Noi 2025
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close