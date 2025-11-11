Prof. dr. Horațiu Moldovan, medic primar Chirurgie Vasculară la Spitalul Clinic de Urgență SANADOR, ne-a explicat care sunt procedurile de ultimă generație care transformă complet modul în care sunt tratate inima și aorta, inclusiv în situații critice, precum anevrismele rupte.

Ce este Heart Team



"Presupune ca abordarea bolnavului cu boli cardiovasculare să fie făcută atât de medicul cardiolog cât și de medicul chirurg cardiovascular.

Este vorba de o abordare bipolară, din perspectiva a două specialități, care să dezbată care este soluția cea mai bună, cea mai potrivită pentru pacientul respectiv"

Proceduri intervenționale moderne

"Procedurile cardiostructurale, bazate în special pe corecțiile sau protezările valvulare transcateter, pe de-o parte, și protezările vasculare ale aortei folosind stendgraft-uri endoaortice. Primul, care se referă la inimă, poartă denumirea globală de proceduri cardiostructurale, cum e TAVI, și celelalte se încadrează în capitolul de proceduri endovasculare, cum sunt procedurile EVAR și TEVAR.

În cadrul acestor proceduri, chirurgul vine în sala de angiograf, acolo unde nu era până acum decât radiologul intervenționist sau cardiologul intervenționist și împreună cu acesta, în sala de angiograf"

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation)



"Așa cum o umbrelă este închisă în tocul ei, această proteză, compactată în ea însăși, este strecurată, cumva, printr-un tub, până în valva aortică naturală, unde este expandată. Așa cum scoatem tocul unei umbrele și o deschidem"

EVAR – TEVAR



"Termenul de TEVAR vine de la endoprotezare aortică a aortei toracice, în timp ce abordul, același abord în zona abdominală se conturează denumirea de EVAR"

Anevrisme abdominale



"E o noutate în România abordarea endovasculară a anevrismelor rupte. Pacientul cu anevrism de aortă abdominală rupt este în iminența de a-și pierde viața, iar această metodă angiografică, foarte rapidă, care dă rezultate foarte bune, oferă satisfacția unor rezolvări imediate"

