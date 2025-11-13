Luna va tranzita semnul Fecioarei. După ce a scăpat de careul cu Marte, se apropie de opozițiile cu Saturn și Neptun. Și cum Mercur retrograd se află în continuarea în preajma lui Marte, avem mai multe scenarii posibile. În primul rând, vom avea tendința de controla totul din jurul nostru, crezând că astfel vom evita greșelile. Însă viața îi va lua prin surprindere chiar și pe cei mai raționali sau chibzuiți oameni! Sau vom fi atât de împrăștiați încât problemele se vor rezolva, în mod ciudat, de la sine.

Astrologul ne invită să fim atenți la comunicare, drumuri, tehnologie și la promisiunile pe care le vom face.

