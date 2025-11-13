€ 5.0839
Horoscop 14 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Data publicării: 20:09 13 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 14 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Daniela Simulescu astrolog DCNews Astrolog Daniela Simulescu/Mercur retrograd va fi în Scorpion după 19 noiembrie
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, ne va oferi horoscopul zilei de vineri, 14 noiembrie 2025.

Luna va tranzita semnul Fecioarei. După ce a scăpat de careul cu Marte, se apropie de opozițiile cu Saturn și Neptun. Și cum Mercur retrograd se află în continuarea în preajma lui Marte, avem mai multe scenarii posibile. În primul rând, vom avea tendința de controla totul din jurul nostru, crezând că astfel vom evita greșelile. Însă viața îi va lua prin surprindere chiar și pe cei mai raționali sau chibzuiți oameni! Sau vom fi atât de împrăștiați încât problemele se vor rezolva, în mod ciudat, de la sine.

Astrologul ne invită să fim atenți la comunicare, drumuri, tehnologie și la promisiunile pe care le vom face.

VEZI ȘI - Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, VINERI, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

