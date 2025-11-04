€ 5.0865
Data publicării: 19:10 04 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 5 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

astrolog-astrosens-2_26849800 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, vine cu horoscopul zilei de miercuri, 5 noiembrie 2025.

Miercuri, 5 noiembrie, se va petrece Luna Plină în semnul Taurului. Atunci când vorbim despre Luna Plină, avem în vedere un final, o închidere de capitol, un deznodământ, o clipă de "gata, nu se mai poate!". De obicei, în jurul genului acestuia de eveniment sunt întâmplări asupra cărora nu avem control. Emoțiile sunt puternice și scoase la suprafață. 

Semnul Taurului este cel al confortului, siguranței și al rigidității. Deci vom avea nevoie de un declic pentru a face schimbările necesare pentru progres. 

Lună Plină, 5 noiembrie. Patru zodii nu mai acceptă jumătăți de măsură

Vă reamintim că ne apropiem de retrogradarea lui Mercur în Săgetător, acolo unde a intrat recent și Marte. Deci ne vom confrunta cu diverse încurcături, amânări sau anulări. În plus, comunicarea și transporturile vor avea de suferit. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miercuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

