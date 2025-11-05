€ 5.0851
Data actualizării: 19:48 05 Noi 2025 | Data publicării: 19:48 05 Noi 2025

EXCLUSIV Culisele retragerii trupelor SUA din România. Cristian Diaconescu, invitatul săptămânii la Ce Se Întâmplă
Autor: Ioan-Radu Gava

cristian-diaconescu_99575700 Foto: Agerpres
 

Joi, 6 noiembrie 2025, Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial și ministru al Afacerilor Externe, vine la Ce Se Întâmplă.

Emisiunea „Ce Se Întâmplă“ cu Răzvan Dumitrescu revine la DC News. În ediția de joi, 6 noiembrie 2025, invitat va fi Cristian Diaconescu, fost ministru al Afacerilor Externe și consilier prezidențial.

Principalele subiecte de dezbatere vor fi:

  • Cum vor arăta relațiile actuale ale României cu SUA?
  • Ce detalii ne ascunde retorica oficialilor de la București și care sunt mizele retragerii unor militari americani din România
  • Ce mesaj transmite retragerea trupelor SUA și la ce să ne așteptăm
  • Cât (mai) contăm în politica externă în aceste momente delicate
  • Harta marilor schimbări geopolitice. Câți înțeleg până la urmă ce se întâmplă?

Emisiunea va fi difuzată joi, 6 noiembrie 2025, începând cu ora 13:00, pe DC News.

