Culisele retragerii trupelor SUA din România. Cristian Diaconescu, invitatul săptămânii la Ce Se Întâmplă

Emisiunea „Ce Se Întâmplă“ cu Răzvan Dumitrescu revine la DC News. În ediția de joi, 6 noiembrie 2025, invitat va fi Cristian Diaconescu, fost ministru al Afacerilor Externe și consilier prezidențial.

Principalele subiecte de dezbatere vor fi:

Cum vor arăta relațiile actuale ale României cu SUA?

Ce detalii ne ascunde retorica oficialilor de la București și care sunt mizele retragerii unor militari americani din România

Ce mesaj transmite retragerea trupelor SUA și la ce să ne așteptăm

Cât (mai) contăm în politica externă în aceste momente delicate

Harta marilor schimbări geopolitice. Câți înțeleg până la urmă ce se întâmplă?

Emisiunea va fi difuzată joi, 6 noiembrie 2025, începând cu ora 13:00, pe DC News.