Horoscop 27 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Saturn își încheie retrogradarea în semnul Peștilor, unde va mai rămâne până pe 14 februarie 2026. Saturn este cel care aduce limite, structură și lecții. Semnul Peștilor este cel al haosului, al inspirației și al spiritualului. Universul ne mai oferă o șansă pentru a ne da seama care este diferența între proiecțiile noastre și realitate. În plus, cei cu marcaj mutabil(Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești) vor mai scăpa de provocările pe care le-au avut din martie 2023 încoace.

CITEȘTE ȘI Ce aduce Sezonul Săgetătorului pentru fiecare zodie până pe 21 decembrie

Tot joi, Venus din Scorpion face un trigon cu Saturn din Pești. Un aspect foarte bun pentru aceia care vor să fie mai pragmatici în ale amorului sau în chestiunile financiare.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, JOI, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.