Data publicării: 12:23 17 Noi 2025

EXCLUSIV Unde ne este „Învățătura de minte”? Prof. univ. dr. Liviu Papadima, la DC Edu
Autor: Doinița Manic

Liviu Papadima Prof. univ. dr. Liviu Papadima
 

Liviu Papadima, profesor universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea din București, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Prof. univ. dr. Liviu Papadima de la Universitatea din București vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

  • Unde ne este „Învățătura de minte”?
  • Școala românească, în căutarea Reformei
  • O problemă și o dispută națională: analfabetismul funcțional
  • Profesorii și calitatea educației
  • Criza lecturii și efectele ei. „Care-i faza cu cititul?”
  • Limba și literatura română în manualele școlare
  • Literatura, abordări vechi și noi. De la comentarii la rezumate (Internet, AI)
  • Cultura generală a noilor generații
  • Formarea didactică în universitate: căutări și controverse. DPPD, Masterat Didactic, Masterat de Specialitate
  • Învățământul universitar: teme, provocări, evoluții
  • Universitatea și Inteligența Artificială. „Scrieți, băieți, scrieți...” Scrieți cu AI? 

Emisiunea va fi transmisă luni, 17 noiembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

DC EDU
sorin ivan
Liviu Papadima
