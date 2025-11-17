Prof. univ. dr. Liviu Papadima de la Universitatea din București vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Unde ne este „Învățătura de minte”?

Școala românească, în căutarea Reformei

O problemă și o dispută națională: analfabetismul funcțional

Profesorii și calitatea educației

Criza lecturii și efectele ei. „Care-i faza cu cititul?”

Limba și literatura română în manualele școlare

Literatura, abordări vechi și noi. De la comentarii la rezumate (Internet, AI)

Cultura generală a noilor generații

Formarea didactică în universitate: căutări și controverse. DPPD, Masterat Didactic, Masterat de Specialitate

Învățământul universitar: teme, provocări, evoluții

Universitatea și Inteligența Artificială. „Scrieți, băieți, scrieți...” Scrieți cu AI?

