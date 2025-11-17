Liviu Papadima, profesor universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea din București, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.
Prof. univ. dr. Liviu Papadima de la Universitatea din București vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.
Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:
Emisiunea va fi transmisă luni, 17 noiembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.
Rămâneţi alături de noi!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News