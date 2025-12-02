Horoscop 3 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Luna își va continua tranzitul în semnul Taurului, de unde va face sextile cu Jupiter și Saturn. Primează nevoia de siguranță sau confortul. Așa că să nu vă mire dacă totul se va mișca prea încet. Cu Soarele, Venus și Marte în Săgetător, inițiative și obiective vom avea din plin, însă când va fi vorba să trecem la fapte, nu o vom face până nu vom primi garanții.

Unii dintre noi sunt invitați să își facă bilanțul anului și să gândească la următorii pași pentru 2026.

