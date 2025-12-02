€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Horoscop 3 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Data publicării: 20:51 02 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 3 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

fotografie-astrosens-astrolog-daniela-simulescu Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, vine cu horoscopul zilei de miercuri, 3 decembrie 2025.

Luna își va continua tranzitul în semnul Taurului, de unde va face sextile cu Jupiter și Saturn. Primează nevoia de siguranță sau confortul. Așa că să nu vă mire dacă totul se va mișca prea încet. Cu Soarele, Venus și Marte în Săgetător, inițiative și obiective vom avea din plin, însă când va fi vorba să trecem la fapte, nu o vom face până nu vom primi garanții.

CITEȘTE ȘI - Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!

Unii dintre noi sunt invitați să își facă bilanțul anului și să gândească la următorii pași pentru 2026. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miercuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop 3 decembrie
zodii
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Risc sporit din partea Rusiei asupra securității Republicii Moldova: Maia Sandu avertizează autoritățile să rămână vigilente
Publicat acum 25 minute
Horoscop 3 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 25 minute
Mama lui Elon Musk, cucerită de un loc din România
Publicat acum 59 minute
Scena Naşterii Domnului stârneşte controverse la Bruxelles. Oamenii cer înlocuirea ei / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Papa Leon al XIV-lea îndeamnă la conviețuire și prietenie între creștini și musulmani în Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 7 ore si 53 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close