Miercuri, 26 noiembrie, se petrece unul dintre cele mai romantice aspecte astrologice! Este vorba de trigonul dintre Venus din Scorpion și Jupiter din Rac. Venus este considerată Micul Benefic și reprezintă iubirea, atracția și valoarea. Jupiter este Marele Benefic și se ocupă de oportunități, expansiune și încredere. Un trigon îmbină armonios două energii pentru a ne oferi clipe de neuitat. Vom avea parte de generozitate, bucurie și oportunități.

Luna își va continua tranzitul în Vărsător. Și nu uitați că Mercur își va opri, în curând, retrogradarea!

