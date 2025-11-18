€ 5.0859
|
$ 4.3906
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0859
|
$ 4.3906
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Horoscop 19 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Data publicării: 20:43 18 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 19 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-daniela-simulescu Astrolog Daniela Simulescu/ Mercur retrograd va afecta patru zodii
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, ne va oferi horoscopul zilei de miercuri, 19 noiembrie 2025.

Cu siguranță, retrogradarea lui Mercur în Săgetător v-a creat tot soiul de încurcături din 9 noiembrie încoace. Ei bine, din 19 noiembrie, Mercur va fi retrograd în semnul Scorpionului, unde va rămâne astfel pănă pe 29 noiembrie. 

Această nouă etapă a retrogradării lui Mercur continuă problemele de ordin tehnologic, însă va aduce unele suplimentare. În special, atunci când vine vorba de tranzacții, negocieri, crize și supraviețuire. Și cum Mercur va avea parte și de o opoziție cu Uranus, este clar că mulți dintre noi ne vom confrunta cu un grad ridicat de imprevizibilitate. 

VEZI ȘI - Lună Nouă în Scorpion. Previziuni pentru toate zodiile

În plus, putem primi vești neașteptate sau putem afla secrete. Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miecuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop 19 noiembrie
mercur retrograd
horoscop daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
România face primul pas spre aderarea la Agenţia Internaţională pentru Energie
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan, mesaj de doliu: Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. A fost membru fondator al USB, actualul USR
Publicat acum 15 minute
ChatGPT elimină unul dintre cele mai controversate elemente ale sale
Publicat acum 22 minute
Trump, către o jurnalistă: Liniște, liniște, purcelușo! / video viral
Publicat acum 30 minute
Horoscop 19 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 57 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close