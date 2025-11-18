Horoscop 19 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Cu siguranță, retrogradarea lui Mercur în Săgetător v-a creat tot soiul de încurcături din 9 noiembrie încoace. Ei bine, din 19 noiembrie, Mercur va fi retrograd în semnul Scorpionului, unde va rămâne astfel pănă pe 29 noiembrie.

Această nouă etapă a retrogradării lui Mercur continuă problemele de ordin tehnologic, însă va aduce unele suplimentare. În special, atunci când vine vorba de tranzacții, negocieri, crize și supraviețuire. Și cum Mercur va avea parte și de o opoziție cu Uranus, este clar că mulți dintre noi ne vom confrunta cu un grad ridicat de imprevizibilitate.

VEZI ȘI - Lună Nouă în Scorpion. Previziuni pentru toate zodiile

În plus, putem primi vești neașteptate sau putem afla secrete. Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miecuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.